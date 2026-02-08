Estas son las carreteras que siguen cortadas en la provincia de Málaga

Los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga han intervenido este domingo en varias actuaciones en carreteras de la provincia debido a las consecuencias de los temporales. Aún continúan cortadas al tráfico una quincena de carreteras por inundaciones, derrumbamientos, deslizamientos de tierra y daños en la vía.

Este domingo , efectivos del CPB de la dotación de Algatocín han intervenido en la mañana de este domingo para retirar un árbol y ramas caídas obstruyendo la vía en la A-369, en el kilómetro 31, de Benarrabá. Por otro lado, también han intervenido por desprendimiento de rocas caídas sobre la vía en la A-369, en el kilómetro 28, en Algatocín. Así, lo han retirado y balizan la zona.

Bomberos del CPB en la carretera A-369 / L.O.

Carreteras cortadas

Aunque la A-369 sufre estos problemas, se mantiene abierta al tráfico, cosa que no ocurre con otra quincena de carreteras, que siguen cortadas al tráfico, algunas desde el martes y miércoles y la mayoría en la Serranía de Ronda.

En la Serranía de Ronda, la única de las carreteras que ha reabierto al tráfico en las últimas horas es la MA-8306, que da acceso a Benalauría. Tras los trabajos de los bomberos, este domingo tarde sólo está cortada la mitad de la calzada y "se permite el paso a vehículos ligeros", ha detallado fuentes de la Diputación. Siguen cortadas al tráfico la MA-7402 (Acinipo), la MA-8401 (Cortes de la Frontera), la MA-8302 (Genalguacil), la MA-8406 (Benalauría paraje Venta la Leche).

También se ha sumado al listado de carreteras cortadas la principal vía que conecta la Serranía de Ronda con la provincia sevillana y gaditana, la carretera de A-374, que une Algodonales y Ronda. La carretera autonómica ha quedado cortada al tráfico sábado tarde desde el 0 al 12 por daños en la vía por un deslizamiento de tierra que se ha llevado gran parte del firme de la vía.

Daños en la A-374, que une Algodonales y Ronda. / L.O.

En Casares, continúa cerrada al tráfico, desde el martes, la A-7150 entre los puntos kilométricos 1,2 y 2,3, por despredimientos. La que sí ha sido reabierta al tráfico es la carretera de la Sierra de Mijas, A-387, en el kilómetro 8 a la altura de Valtocado, que estuvo cortada al tráfico este sábado. Solo hay reabierto un carril para los dos sentidos.

En Guadalteba, se mantienen cortadas la MA-6406, desde el kilómetro 0 al 6 en el término municipal de Teba por inundación de la vía; y la carretera A-384, desde el kilómetro 82.3 en Cañete la Real al kilómetro 90 en Almargen. En Campillos, también está cortada al tráfico la A-7286 en el kilómetro 12 por inundación desde la mañana del miércoles.

En las comarcas de Antequera y Nororma permanecen cortadas la A-7202, que está cerrada desde el kilómetro 4.5, en Archidona, por inundación de la vía desde la tarde del pasado miércoles. Otra vía afectada es la N-331, cortada por desprendimientos el enlace de Antequera con la autovía A-45, entre los puntos kilométricos 128 y 131.

En la Axarquía, la MA-3112, en el término municipal de Almáchar, permanece cortada tras el deslizamiento de un talud "con una situación de alto riesgo". Existe la posibilidad de que se produzca un desprendimiento mayor que podría llegar a cortar completamente la vía, por lo que ante esta situación se ha procedido al corte preventivo de la carretera

Daños en la MA-3102, la carretera de acceso a Colmenar desde la A-356 / L.O.

La MA-3102, en Colmenar, también ha sido cortada este sábado debido al temporal tras el deslizamiento de tierra que ha provocado daños en el firme, que afecta ya a más de la mitad de la calzada.

Noticias relacionadas

Desprendimientos también en Guaro, pero no de última hora. La A-366 lleva cortada al tráfico en el kilómetro 53 desde la tarde del martes.