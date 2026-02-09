Cañete la Real saca a licitación la reforma de su albergue municipal

El Ayuntamiento de Cañete la Real ha iniciado el procedimiento de licitación pública para la adjudicación del proyecto de acondicionamiento y rehabilitación del albergue municipal ‘Al-Jalid’. Así lo ha indicado el alcalde de la localidad, Andrés Morón, quien ha detallado que las obras contemplan la renovación de los baños, la puesta a punto de la calefacción, el arreglo de falsos techos, trabajos de carpintería, iluminación y pintura, la adecuación de los jardines exteriores y los aparcamientos, así como la conexión del sistema de desagüe a la red de saneamiento del municipio. Todo ello con la finalidad de poner en valor el albergue municipal para que se encuentre en óptimas condiciones para su uso.

El proyecto dispone de un presupuesto de 135.350 euros financiado a través de una subvención directa concedida al Ayuntamiento de Cañete la Real por parte de la Diputación de Málaga.

El albergue municipal de Cañete la Real, además de su amplia zona exterior, está compuesto principalmente por dos edificios. En uno de ellos se sitúan los espacios de alojamiento, sala de audiovisuales, sala de juegos, recepción y dirección; y en el otro el comedor y la cocina. Además, existe un módulo donde se encuentra tanto la lavandería como algunas habitaciones más pequeñas.

El centro dispone de 90 plazas. El recinto, que está situado junto a las instalaciones deportivas ha sido incluido también como el primer albergue de la Gran Senda de Málaga. Una vez finalice el proyecto de rehabilitación, se determinará el modelo de gestión.