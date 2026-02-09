Sociedad
El Economato de Antequera atiende a más de 150 familias en su primer año
La Asociación Casas de Asís refuerza la garantía alimentaria en el norte de Málaga con servicio de reparto también en Archidona, el Trabuco y el Rosario
El Economato Social Ecoraiga, impulsado por la Asociación Casas de Asís de Antequera, ha atendido a 156 familias en situación de vulnerabilidad en su primer año de funcionamiento. Lo que se traduce en que 537 personas han podido cubrir sus necesidades básicas de alimentación, higiene personal y limpieza del hogar en un entorno normalizado, de libre elección y con precios muy reducidos.
A lo largo de este primer año, Ecoraiga ha gestionado 146 tipos de productos, distribuyendo un total de 25.214 unidades. El volumen global de ventas ha ascendido a 28.917 euros, lo que ha permitido generar un ahorro directo de 14.897 euros para las familias usuarias, así como un ahorro estimado frente a precios de mercado de 28.041 euros.
Uno de los hitos más destacados de este primer año ha sido la puesta en marcha del Comité de Personas Usuarias del Economato Ecoraiga, un espacio de participación que permite a las propias familias aportar propuestas, sugerencias y mejoras. Este comité refuerza un modelo basado en la corresponsabilidad, la escucha activa y la implicación comunitaria, situando a las personas usuarias en el centro del proyecto. El objetivo es alcanzar un nivel general de satisfacción superior al 90%, implementar al menos el 50% de las mejoras propuestas y mantener un sistema de evaluación continua que garantice la mejora constante del programa.
De cara a su segundo año, el Economato afronta nuevos retos y expectativas de crecimiento. Calculan que podrán atender mensualmente a 385 personas como mínimo, las cuales podrán disfrutar de un ahorro medio del 65% respecto al precio comercial.
Garantía alimentaria en la comarca
El economato forma parte del programa ‘Alimentando y Transformando Vidas’, una iniciativa de garantía alimentaria que permitirá atender a al menos 477 personas y familias en situación de vulnerabilidad en los municipios de Antequera, Archidona, Villanueva del Trabuco y Villanueva del Rosario, gracias a la subvención concedida por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, en el marco de la Línea de Solidaridad y Garantía Alimentaria.
El programa tiene como objetivo garantizar el acceso digno, estable y continuado a alimentos y productos de primera necesidad, combinando el modelo de economato solidario con una red comarcal de reparto de menús y lotes alimentarios, especialmente dirigida a personas mayores, con movilidad reducida o sin recursos para el transporte.
Reparto de alimentos en municipios rurales
El segundo eje del programa es la red comarcal de distribución alimentaria, que permitirá realizar este año 2.265 entregas mensuales de menús y cestas alimentarias. El sistema contempla repartos diarios, semanales, quincenales o mensuales, en función de las derivaciones realizadas por los Servicios Sociales de cada localidad. El programa contará con tres rutas de reparto activas, garantizando la cobertura en los cuatro municipios y una mejora del 20% en la cobertura territorial respecto al ejercicio anterior.
Colaboraciones y voluntarios
Casas de Asís continuará tejiendo alianzas con comercios, empresas y proveedores locales, con la previsión de firmar al menos cuatro convenios de colaboración, realizar 12 contactos con proveedores y alcanzar 250 donaciones económicas o en especie a lo largo del programa.
El programa cuenta con la participación de 21 personas voluntarias, que colaboran en tareas de reparto, atención al público, reposición de productos, campañas solidarias y encuestas de satisfacción, siendo un pilar fundamental para el desarrollo diario de la iniciativa.
Sobre Casas de Asís
La Asociación Casas de Asís es una entidad social con sede en Antequera que trabaja desde hace años en la atención a personas en situación de exclusión social, desarrollando programas de alimentación, acompañamiento social y apoyo comunitario, en coordinación con las administraciones públicas y el tejido social del territorio.
