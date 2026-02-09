Fenómenos sísmicos en la Serranía de Ronda: la Junta y expertos del CSIC e IGN asesoran a los ayuntamientos

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, junto con la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), ha iniciado este lunes una ronda de contactos con los municipios de la Serranía de Ronda para trasladar a sus alcaldes información técnica sobre los ruidos, movimientos del terreno y episodios sísmicos registrados en los últimos días, coincidiendo con el paso de varias borrascas por Andalucía.

Estas reuniones se desarrollan en colaboración con expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del Instituto Geográfico Nacional (IGN), y cuentan con la coordinación de la Delegación del Gobierno de la Junta en Málaga.

Muchos han sido los ciudadanos trasladados por precaución. / l.o.

El propósito de estos encuentros es ofrecer a los responsables municipales una explicación científica directa sobre los fenómenos observados y aclarar dudas surgidas entre la población.

La reunión celebrada este lunes ha estado presidida por la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, y ha contado con la participación de alcaldes de la comarca. Por parte del equipo científico han asistido Fernando Ruiz Bermudo, jefe de la unidad del IGME-CSIC en Sevilla; Juan Carlos García López-Davaillo, científico del IGME-CSIC y coordinador del Grupo de Asesoramiento en Desastres y Emergencias del CSIC; y Sergio Martos Rosillo, científico del IGME-CSIC y coordinador del grupo de Hidrogeología.

También han participado Joaquín Quirós, responsable de Prevención de Riesgos Laborales del GADE del CSIC; Ana Ruiz Constán y Antonio González Ramón, ambos científicos del IGME-CSIC.

Otro de los puntos afectados por estas últimas lluvias: Jimera de Líbar. / AYUNTAMIENTO JIMERA DE LÍBAR

Emergencias con base científica

En los últimos días, el servicio 112 ha recibido numerosas llamadas de vecinos de la Serranía de Ronda alertando de estruendos, ruidos y movimientos del terreno, lo que ha generado inquietud en varios municipios de la zona.

Ante esta situación, la dirección del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones de Andalucía (PERI) activó actuaciones preventivas y de seguridad. El pasado viernes 6 de febrero, a petición de la EMA, se incorporó al operativo un equipo de diez especialistas en hidrogeología y movimientos del terreno del CSIC para analizar los fenómenos detectados.

Este equipo ha trabajado conjuntamente con técnicos en sismología del Instituto Geográfico Nacional (IGN), que han aportado asesoramiento científico-técnico y elaborado informes preliminares, además de realizar visitas sobre el terreno en algunos municipios.

Con el objetivo de canalizar una comunicación rigurosa y basada en evidencias científicas, se ha constituido un grupo específico de información destinado a dar respuesta a las demandas informativas de las localidades afectadas.

El IGN ha registrado movimientos sísmicos estos últimos días en la Serranía de Ronda. / IGN

Dos fenómenos distintos

Durante las reuniones se ha explicado que los fenómenos observados responden a dos situaciones diferentes.

Por un lado, los ruidos procedentes del subsuelo están vinculados al comportamiento de los acuíferos. Las recientes precipitaciones han incrementado su nivel de agua, modificando las presiones internas y generando sonidos perceptibles en superficie. Según los técnicos, este proceso se enmarca dentro de la normalidad.

Por otro lado, la actividad sísmica registrada en la comarca se sitúa, según el IGN, dentro de los parámetros habituales para esta zona geográfica y no guarda relación con las lluvias, las inundaciones ni el llenado de los acuíferos.

El Instituto Geográfico Nacional ha subrayado que la sismicidad en la Serranía de Ronda es de carácter bajo a moderado y que no se han detectado circunstancias excepcionales.

Asimismo, los especialistas del CSIC han detallado el fenómeno de los movimientos del terreno, como deslizamientos, y han facilitado a los ayuntamientos pautas para su seguimiento, identificación de señales de alerta y actuación temprana en caso necesario.

Marco de actuación

Todas estas medidas se desarrollan dentro del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía, que permanece activado en fase de emergencia, situación operativa 2.

Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía se continúa trabajando para atender a los afectados, gestionar incidencias, prevenir riesgos, apoyar la recuperación de infraestructuras y mantener una coordinación constante con los municipios, cuya actividad se ha visto condicionada por el temporal durante la última semana.