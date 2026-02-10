Día, la primera con licencia de obras en el Puerto Seco de Antequera

El Puerto Seco de Antequera comienza a despegar. El Ayuntamiento aprobó este lunes la licencia municipal de obras para la construcción del mayor centro logístico de la cadena de supermercados Día en Andalucía, con una inversión de 27,5 millones de euros. Se trata de la primera gran implantación empresarial en el nodo logístico, ya que Ontime anunció primero su instalación, pero aún no ha solicitado la licencia de obras.

El alcalde, Manolo Barón (PP), ha señalado que la ciudad vive otro día histórico. «Hemos aprobado la primera gran inversión en el Puerto Seco. Es un día histórico para Antequera y para Andalucía porque damos un paso decisivo para el desarrollo económico de la ciudad. El Ayuntamiento autoriza la primera gran implantación empresarial en el Puerto Seco de Antequera», ha dicho regidor.

La licencia se ha concedido al grupo constructor GRUCAR Development, promotores del proyecto, que ya tiene todos los permisos para iniciar «los movimientos de tierra cuando quieran».

Corazón logístico

El proyecto se ubicará en la parcela 02.A (PLT-02.A), situada en la manzana PLT1-M1.2 de la UE-1 del Plan Especial del Área Logística de Antequera, sobre una superficie de 120.488,27 metros cuadrados. «Esto refuerza y posiciona a Antequera como el gran corazón logístico del sur de España y pasamos de las ideas a los hechos».

El regidor ha explicado la dificultad en conceder la licencia de obras porque «son muchas las autorizaciones, los organismos, tanto autonómicos, como nacionales, que han intervenido para dar esta aprobación». Barón ha explicado que este proyecto es el resultado de años de planificación, gestión y apuesta por el desarrollo económico. «El Puerto Seco empieza a dar frutos y lo hace con una inversión muy importante que generará oportunidades para nuestros vecinos».

La actuación cuenta con un presupuesto de ejecución de 27.552.125 euros, «una de las mayores inversiones privadas recientes en el municipio», que generarán un importante retorno económico para la ciudad.

El Ayuntamiento reafirma su compromiso con un modelo de crecimiento basado en la sostenibilidad, la innovación y la colaboración público-privada, impulsando proyectos que generen riqueza, empleo y bienestar. «Seguimos trabajando para que Antequera sea un referente en logística, transporte y distribución, creando empleo y fortaleciendo nuestro modelo de ciudad».

Con esta primera implantación empresarial, el Puerto Seco inicia una nueva etapa centrada en la atracción de inversiones, la generación de actividad económica y el posicionamiento de Antequera como referente logístico a nivel autonómico y nacional. «Este centro logístico reforzará la posición de Antequera como punto estratégico para la distribución de mercancías, favoreciendo la atracción de nuevas empresas, la creación de empleo y el fortalecimiento del tejido productivo local».

Nuevo centro logístico de Día

La cadena de supermercados Día abrirá un nuevo centro logístico en el Puerto Seco de Antequera, con más de 64.000 metros cuadrados, convirtiéndose en la segunda nave más grande de la compañía. La apertura está prevista para el primer semestre de 2027 y se espera que genere 200 puestos de trabajo en la localidad.

El almacén dará servicio a más de 300 tiendas de Andalucía Oriental para productos de alta rotación y a más de 500 tiendas en toda Andalucía para productos de baja rotación, optimizando la logística de la compañía.

El centro contará con capacidad para más de 5.000 referencias y 36.000 palets, con un movimiento diario de más de 300.000 cajas y 127 muelles de recepción y expedición, gestionando el flujo de más de 200 camiones al día. Forma parte del Plan Estratégico 2025-29 de la compañía y sigue el modelo de los nuevos almacenes de Toledo, Sevilla y León.

Noticias relacionadas

La apertura del centro refuerza la proximidad de Día en Andalucía, donde la compañía ya cuenta con más de 500 tiendas, genera 5.000 empleos y contribuye aproximadamente al 0,7% del PIB regional. Además, colabora con 1.100 proveedores nacionales, de los cuales cerca de 200 se encuentran en Andalucía, apoyando tanto a grandes grupos como a pequeños productores locales.