Reabierta al tráfico la MA-3112 en Almáchar, cortada por efecto de las borrascas
La Diputación de Málaga ha reabierto la carretera tras los trabajos realizados para solucionar el deslizamiento de un talud causado por las borrascas recientes
EP
La carretera MA-3112 a su paso por el municipio malagueño de Almáchar vuelve a estar abierta al tráfico, según ha informado la Diputación de Málaga, que ha precisado que se sigue trabajando en esta vía hasta finalizar los trabajos.
Dicha carretera quedó cortada en ese punto por los efectos que las distintas borrascas han tenido en la provincia de Málaga en los últimos días; en concreto, debido al deslizamiento de un talud, con una situación que era "de alto riesgo".
Así, según han precisado desde la institución supramunicipal, con esta reapertura, en la zona de la Axarquía actualmente solo permanecen cortadas dos carreteras a causa del paso de estos sucesivos temporales por la provincia.
En concreto, se trata de la MA-3102 en el municipio de Colmenar, tras un deslizamiento, y la MA-4105 entre las localidades de Canillas de Aceituno y Sedella, debido a que las mallas de contención estaban colmatadas de material desprendidos por efecto de las lluvias.
