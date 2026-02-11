El Ayuntamiento de Ronda cifra en un millón de euros los daños causados por el temporal

El Ayuntamiento de Ronda ha cuantificado los daños que el temporal ha dejado en la ciudad en más de un millón de euros. La alcaldesa del municipio, Mari Paz Fernández, explicó este martes que «mayormente éstos se localizan en el ámbito rural, en todas las zonas de éste», y que «son graves».

Fernández, que volvió a visitar distintos puntos afectados como el Llano de la Cruz y La Indiana, entre otros, subrayó que «ya se está trabajando para intentar subsanar la situación y devolver, poco a poco, la normalidad». No obstante, matizó que se actúa en los parajes en los que es posible, de momento, por el nivel de afectación registrado.

También indicó en un comunicado que se han creado cuatro equipos de profesionales municipales, especialmente dirigidos por los concejales Jorge Fernández y Juan Carlos González, para coordinar la respuesta. También se han contratado a varias empresas locales, con maquinaria, que están operativas.

«Os pido paciencia», dijo Fernández a los vecinos afectados. «Estamos actuando de emergencia y luego vendrán los proyectos y los arreglos», resaltó, al tiempo que informó de que Ronda se acogerá a las líneas de ayuda que se ofrezcan, como las del Gobierno andaluz.

En el núcleo urbano, detalló que se sigue trabajando igualmente para recuperar la normalidad en calles, parques y espacios públicos y que se compagina el dispositivo de atención a las personas desalojadas de Grazalema y La Estación de Benaoján y acogidas en Ronda, en el pabellón deportivo de El Fuerte, en concreto, a 555 -485 de Grazalema y 70 de La Estación de Benaoján-.Al respecto, recordó que se siguen sirviendo 650 menús completos al día y de los 555, alrededor de 300 cuentan con alojamiento en hoteles y otros.