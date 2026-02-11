El consultorio de Cuevas Bajas contará con el doble de superficie

La Diputación de Málaga, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos se han puesto de acuerdo para reformar y ampliar el consultorio médico del municipio.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado; la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, y el alcalde de Cuevas de San Marcos, José María Molina, presentaron ayer el proyecto, que ha sido redactado por los técnicos del servicio de Arquitectura y Planeamiento de la Diputación.

El Consistorio ha cedido unos almacenes que van a permitir la ampliación del espacio y la Junta de Andalucía invertirá más de un millón de euros en unas obras que se licitarán próximamente. Además, hay contemplados más de 21.000 euros para la adquisición de nuevo mobiliario.

Salado ha explicado que «lo más dificultoso ha sido adaptarse al solar irregular y a las cotas de los viales que dan acceso al inmueble», que se encuentra en la avenida Pablo Picasso de Cuevas de San Marcos, y también se ha tenido que recomponer la zona ajardinada de la entrada.

La delegada del Gobierno andaluz, por su parte, ha señalado que con este proyecto contribuyen a mejorar la sanidad pública y a fijar la población al territorio.

El alcalde de Cuevas de San Marcos, José María Molina, ha agradecido la participación de la Junta de Andalucía y de la Diputación de Málaga para que este proyecto salga adelante y ha señalado que, dentro de sus prioridades para el municipio, destacan la mejora de las instalaciones deportivas y las sanitarias.

«Este es sin duda otro motivo para que los vecinos se queden en Cuevas de San Marcos», manifestó el regidor.

Ampliación

El edificio en cuestión data de los años 60. En su evaluación, los técnicos determinaron que se podía aprovechar, por lo que lo que se ha hecho es diseñar la reforma del actual consultorio y su ampliación, utilizando unos almacenes municipales que no tenían uso actualmente.

Con esta reforma se gana espacio y comodidad, para usuarios y trabajadores. La superficie actual, que es de 255 m2, se va a ampliar con otros 230 m2 más. De esta manera, la zona de descanso y las habitaciones estarán en el mismo espacio (ahora están separadas), se sumarán dos consultas de enfermería (pasando de 1 a 3) y se habilitará una nueva consulta polivalente, que se sumará a las 3 consultas médicas existentes, 1 de urgencias y 1 de pediatría/salud maternal.