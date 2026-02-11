Empresas
Hygreen y Sermatec logran 31 millones de ayudas del Gobierno para sus plantas en Humilladero
La alcaldesa de Humilladero, María Auxiliadora Gámez, celebra la inversión de 148 millones de euros en dos plantas industriales que generarán hasta 2.000 empleos cuando alcancen su pico de producción
EFE
Los proyectos de grandes fábricas de las multinacionales chinas Hygreen y Sermatec en Humilladero se han visto impulsados por sendas ayudas del Gobierno central de 15,69 millones y 15,3 millones, respectivamente, y con la compra del terreno por 1,6 millones de euros.
La alcaldesa de esta localidad de la comarca de Antequera, María Auxiliadora Gámez, ha destacad que el proyecto "va para adelante" y que, según las subvenciones, "en diciembre de 2027 tienen que estar en funcionamiento las dos".
Ha explicado que la inversión real prevista por ambas compañías del sector de la energía limpia y sostenible asciende a 148 millones de euros (75 millones de la planta de electrolizadores para hidrógeno verde Hygreen y 73 millones para la planta de baterías de litio de Sermatec). La regidora ha precisado que la creación de 356 empleos recaerán principalmente en vecinos del municipio.
Ambos proyetos tendrán una inversión de más de 150 millones de euros y arrancarán su actividad con unos 350 trabajadores en conjunto aunque sus impulsores esperan que cuando alcancen su pico de producción se ronden los 2.000 empleados. Hygreen Energy Developments, SL, que tendrá una de las mayores fábricas de Europa, dispone de una subvención de 15.690.432 euros y generará 168 empleos directos, aunque llegará hasta 800.
Por su parte, Andalucía Sermatec Energy, SL cuenta con una subvención de 15.392.998 euros y prevé crear 188 puestos de trabajo, pero llegará a unos 1.200 trabajadores cuando esté a pleno rendimiento.
Compran 40.000 metros por 1,6 millones
Las empresas han comprado unos 40.000 metros cuadrados por valor de 1.610.070 euros a la sociedad Parque Empresarial del Parque de Nuevas Tecnologías de Humilladero (integrada por el Ayuntamiento y Unicaja), operación que supondrá un importante retorno económico para la localidad.
Gámez ha destacado la creciente atracción de Humilladero como enclave estratégico para la inversión industrial, gracias a su ubicación, y que esta importante inversión supondrá un impulso decisivo de empleo y fortalecimiento del tejido empresarial local.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado las referidas ayudas, concedidas por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a propuesta del Ministerio de Hacienda, en el marco de los incentivos regionales del Estado para proyectos de inversión.
El Consistorio mantiene una estrecha colaboración con la compañía eléctrica Endesa para asegurar el suministro eléctrico adecuado a las necesidades de estas nuevas instalaciones industriales y su plena operatividad.
Inversión en conexión eléctrica
La alcaldesa ha precisado que los posibles problemas al respecto se solucionaron, que las empresas tendrán que efectuar inversiones en torno a la conexión eléctrica y que queda aún terreno libre en el municipio para otros proyectos. Ha resaltado que la colaboración institucional ha sido clave para atraer proyectos estratégicos que refuercen la economía local.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó en mayo pasado la declaración como inversión empresarial de interés estratégico para Andalucía ambos proyectos industriales. Estarán en parcelas contiguas, pero serán independientes, ya que sus accionistas son distintos, aunque comparten el mismo administrador en España, Javier Romero.
La elección de Europa para establecer estas fábricas de multinacionales chinas tiene el objetivo de abastecer tanto al mercado comunitario como al americano.
