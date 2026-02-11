Inician en Alhaurín de la Torre las obras que acabarán con los cortes de luz en la barriada de Carranque

Y a han iniciado los trabajos para solventar el problema de los cortes de electricidad temporales que sufre la barriada de Carranque en Alhaurín de la Torre desde finales de diciembre, que se han retrasado por las borrascas de estas semanas.

Los operarios trabajan actualmente en el cruce de la avenida Mar de Aral con la calle Salvador Allende y se irá avanzando hacia el norte, afectando al tráfico y a los aparcamientos en varias vías. El proyecto incluirá la instalación de nuevo cableado, un transformador y nuevas arquetas, entre otros trabajos técnicos para habilitar circuitos independientes y mejorar la eficiencia de la red.

Noticias relacionadas

Para poder acometer las obras queda prohibido estacionar vehículos en la calle Mar de Aral (sentido hacia El Limón) en las últimos cuatro grupo de plazas de estacionamiento entre árboles. Tampoco se permite estacionar en la avenida Salvador Allende y en el tramo de la calle Albahaca entre el cruce con la calle Geranios y la calle Rosales. Dicho tramo quedará temporalmente en doble sentido de circulación para que los vecinos puedan acceder a sus domicilios. El sentido del tráfico también se invierte en la calle Geranios (entre los dos cruces con la calle Albahaca), para una circulación más fluida.