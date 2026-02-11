Sucesos
Un inmueble abandonado se desploma en Ronda y obliga al desalojo de viviendas cercanas
Fuentes municipales confirmaron que el edificio en Ronda estaba abandonado y que el derrumbe no causó daños personales, y se ha reubicado a los vecinos desalojados en otras viviendas
Las consecuencias de las continuas borrascas que han afectado en los últimos días a la comarca de la Serranía se siguen dejando notar. Un edificio deshabitado se ha desplomado esta pasada noche en la calle Santo Domingo en Ronda, lo que ha obligado al desalojo de las casas cercanas.
En este sentido ha informado la alcaldesa, Mari Paz Fernández, en un mensaje en su perfil en redes sociales, en el que da cuenta del derrumbe del inmueble en la referida calle pasada la medianoche.
La Policía Local ha realizado un desalojo preventivo de los vecinos de viviendas cercanas y, según señala la regidora, se llevará a cabo la demolición controlada del edificio "conforme a criterios técnicos, tras su evaluación y por seguridad".
Por otro lado, fuentes municipales han confirmado que el inmueble estaba "totalmente abandonado", que el derrumbe no ha causado daños personales y que han sido seis las personas desalojadas, las cuales, en su mayoría, se han reubicado en otras viviendas propias.
