Mejoran la accesibilidad del CEIP Emilia Olivares de Alhaurín El Grande

La Consejería de Desarrollo Educativo ha mejorado la accesibilidad del CEIP Emilia Olivares de Alhaurín El Grande mediante una nueva rampa, que ha costado 53.469 euros.

Desde el pasado verano se están acometiendo otras 26 actuaciones para la eliminación de barreras arquitectónicas, por un valor de 2,2 millones de euros. Entre las intervenciones más destacadas se encuentra la instalación de ascensores en siete centros de la provincia, con inversiones superiores a los 100.000 euros. Los destinatarios son los CEIP Giner de los Ríos y Los Morales (Málaga) y Nuestra Señora del Rosario (Benaoján), y los IES Jesús Marín y Pablo Picasso (Málaga), Bezmiliana (Rincón de la Victoria), y Los Manantiales (Torremolinos).

«El objetivo es asegurar que los centros educativos de la provincia permiten el acceso y el desarrollo de todo el alumnado en un entorno seguro y libre de barreras capaz de facilitar su autonomía. Se trata de actuaciones que tendrán continuidad, ya que la intención de la Consejería es la de atender a las necesidades que puedan presentar en este sentido los centros de Málaga», dijo el delegado de Educación, Miguel Briones.

Desde 2019, la Junta de Andalucía ha acometido cuatro actuaciones en el CEIP Emilia Olivares por valor de 448.441 euros, como la inclusión del centro en el primer plan de bioclimatización con instalación de energía fotovoltaica.