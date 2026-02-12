El Gobierno pone en marcha las ayudas para los afectados por las lluvias en Málaga y Cádiz

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha visitado las localidades de Benaoján y Ronda, en la provincia de Málaga, para evaluar los daños provocados por las intensas lluvias de las últimas semanas. Durante su visita, Fernández destacó la colaboración entre las administraciones para brindar apoyo a los afectados por las inundaciones, especialmente a las personas y empresas que han sufrido pérdidas significativas.

El Gobierno de España ha dado un primer paso importante con la declaración de varias zonas como gravemente afectadas por una emergencia de protección civil, lo que abre la puerta a una serie de ayudas económicas. “Nuestro objetivo es garantizar que los ciudadanos, el sector empresarial y los municipios puedan recibir el respaldo necesario para superar los efectos de esta crisis”, afirmó Fernández. El Real Decreto-ley que se tramita actualmente establecerá las bases para el acceso a las ayudas.

Visita a Ronda

Posteriormente, Pedro Fernández se trasladó al municipio de Ronda para interesarse por los vecinos del municipio gaditano de Grazalema que permanecen realojados temporalmente en el pabellón municipal rondeño. En su intervención, destacó la importancia de mantener la alerta y no bajar la guardia a pesar de la tregua que ha dado el tiempo en las últimas horas. Según la Aemet, las lluvias continuarán en la región, aumentando el riesgo de nuevos desbordamientos y deslizamientos de tierra.

El delegado también agradeció la rápida actuación de los cuerpos de seguridad y de los servicios de emergencia que han estado trabajando incansablemente desde que se desató el temporal, reiterando el compromiso del Gobierno de España de seguir apoyando a las localidades afectadas mientras se avanza en la reconstrucción de infraestructuras y la normalización de la situación.

Este apoyo se suma al despliegue de más de 10.000 efectivos de distintos organismos, quienes continúan trabajando en diversas áreas de la comunidad para hacer frente a los efectos del temporal que ha mantenido en emergencia a más de 3,000 personas.