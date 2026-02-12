Peligro de desborde de la presa de Montejaque: se queda a 30 centímetros de su coronación a la espera de nuevas lluvias

La presa de los Caballeros o del Hundidero, en Montejaque, sigue siendo objeto de un exhaustivo control y monitorización, ya que está a 30 centímetros de su coronación, a la espera de nuevas lluvias en una zona muy saturada y con vecinos desalojados por el peligro de un desembalse masivo.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha visitado este jueves Benaoján, municipio en el que hay más de 150 personas desalojadas ante la "incertidumbre" que continúa con esta presa, que es la que tiene "a todos pendientes".

Ha explicado que no se puede "bajar la guardia" aunque el tiempo haya dado en los dos últimos días "un pequeño respiro", ya que las previsiones es que seguirá lloviendo en un suelo "colmatado", aunque las intensidades previstas por Aemet serán menores.

Vigilancia de la zona

A nivel geológico se está monitorizando el espacio perimetral de la presa, para comprobar el nivel del acuífero. Además, hay vigilancia "absoluta" por parte de la Guardia Civil, de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de los profesionales de Endesa, que es la titular.

Fernández ha expresado su confianza en que no se llegue a una situación "extrema" y que a través de los aliviaderos se pueda ir desembalsando el agua, para garantizar la seguridad en el entorno y que "más pronto que tarde" se pueda realojar a los vecinos.

Vista de la presa y embalse de Montejaque este domingo, 8 de febrero / Álvaro Cabrera (EFE)

Vecinos desalojados

Los desalojados son más de 150 personas de Benaoján y de un barrio de Jimera de Líbar, también en la provincia de Málaga.

Además, hay más de 3.000 desalojados en Andalucía y catorce puntos rojos en los cauces de los ríos Guadalquivir, Guadalete, Guadiaro y Genil, junto a daños en carreteras y personas "en difícil accesibilidad o con algún grado de incomunicación".

El alcalde de Benaoján, Guillermo Becerra, ha dicho que la situación es la misma, con la presa "a punto de desbordarse" y ellos "a la espera" de lo que pase con las próximas lluvias, ya que "una gota que cae, sale fuera".

Ha expuesto el gran daño que se ha producido en la zona y espera que puedan "aguantar" sin ninguna "desgracia humana".