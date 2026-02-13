La Junta anuncia la licitación de las Urgencias de Primaria en el Hospital Marítimo de Torremolinos

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado que en los próximos días se licitarán las obras de las nuevas urgencias de Atención Primaria que se construirán en el pabellón 1 del Hospital Marítimo de Torremolinos, una actuación que se viene anunciando desde 2021 y cuyo proyecto definitivo de obras fue presentado en julio de 2025.

Con un presupuesto de 2,4 millones de euros, este centro mejorará el Servicio de Urgencias de Atención Primaria para toda la ciudad, ya que contará con recursos actualizados y ocho consultas, en una superficie construida de 765,75 m2.

Este centro, que dará cobertura de Urgencias de Atención Primaria a una población de casi 75.000 habitantes censados –y una población flotante todo el año-; no influirá en la asistencia que actualmente se presta en el centro de salud de San Miguel, en El Calvario.

Así lo ha con ratificado el consejero de Sanidad en una reunión mantenida en el Parlamento andaluz con la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, y la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, sobre las infraestructuras sanitarias de la ciudad.

Precisamente, durante la reunión se acordó el estudio de un acuerdo de colaboración entre el Gobierno andaluz y el Ayuntamiento de Torremolinos para que el Consistorio reforme y amplíe el centro de salud de San Miguel, edificio de titularidad municipal, con el objetivo de mejorar las actuales condiciones de este ambulatorio.

Hospital Marítimo

Las obras que se van a acometer en el Hospital Marítimo, con un presupuesto base de 2,4 millones de euros, permitirán rehabilitar el pabellón 1 «y mejorarán el estado de conservación del edificio y su protección, para revalorizar el patrimonio cultural y arquitectónico de Torremolinos», afirmó la delegada del Gobierno.

Los servicios de la nuevas Urgencias de Atención Primaria se distribuirán respetando la propia geometría de cruz latina del edificio, reservando el brazo más largo de esta cruz al establecimiento de las consultas médicas y el área de personal. De esta forma se pretende exprimir al máximo las posibilidades espaciales del edificio existente, así como buscar el funcionamiento interno más racional y eficiente posible.

Así contará con vestíbulo, zona de recepción y sala de espera, sala de emergencias, observación, dos salas de curas, ocho consultas y área para los profesionales médicos, que contará con tres dormitorios, aseos y sala de estar.

Avances

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, celebró los avances en materia sanitaria en la ciudad. Del Cid recordó que, durante décadas, Torremolinos no recibió ninguna mejora en sus infraestructuras sanitarias hasta que el gobierno del PP acometió la ampliación del centro de salud de La Carihuela o el refuerzo del Hospital Marítimo, dependiente del Hospital Virgen de la Victoria, que se ha convertido en centro de referencia de varias especialidades. «Se están dando los pasos adecuados conforme a las necesidades de una ciudad que crece y que forma parte del área metropolitana de Málaga, en la que concurren una serie de exigencias de servicios básicos que no vamos a dejar de atender», dijo la regidora.