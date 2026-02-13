Sucesos
Robo de cerdos en Málaga: cae una banda con 264 cabezas porcinas, droga y billetes falsos
La investigación de la Guardia Civil, iniciada por robos en granjas porcinas de Campillos y Sierra de Yeguas, llevó a la intervención de animales, maquinaria y drogas
Efectivos del Equipo Roca de la Compañía de la Guardia Civil de Antequera han culminado la denominada Operación 'Granja-25' con la detención de tres personas y la investigación de otras dos por su presunta implicación en robos en explotaciones ganaderas de cerdos, así como delitos de pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y contra la salud pública.
La operación se inició a raíz de ocho robos con fuerza en granjas porcinas de las localidades malagueñas de Campillos y Sierra de Yeguas, donde se sustrajeron animales y maquinaria industrial, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.
Primeros indicios
Los reconocimientos realizados en las explotaciones afectadas, permitieron obtener indicios suficientes para determinar que el vehículo utilizado era una furgoneta alquilada en una empresa de Sevilla. Los agentes tuvieron constancia de que los sospechosos devolvían los vehículos con restos de desinfectante ganadero y un fuerte olor a ganado porcino.
La investigación determinó que el grupo utilizaba una parcela sin escriturar como "guardería" para ocultar los animales y efectos sustraídos antes de su venta en el mercado negro.
Material intervenido
En dos entradas y registros autorizados judicialmente se intervinieron 264 cabezas de porcino y 16 máquinas de uso industrial y ganadero, con un valor total de 36.000 euros. Asimismo, se aprehendieron 540 dosis de cocaína y 260 de heroína --con un peso de 260 y 65 gramos respectivamente--, una pistola de alarma y señales, un arma prohibida y 108 billetes falsos.
En el operativo han colaborado el Puesto de la Guardia Civil de Campillos, el Grupo de Investigación de la Compañía de la Guardia Civil de Marchena y la Policía Local de dicho municipio. Las diligencias han sido remitidas a los Juzgados de Instancia e Instrucción de Antequera (Málaga) y Marchena (Sevilla).
- Málaga sanciona a la promotora de apartamentos turísticos en Torre de San Telmo por la tala ilegal de árboles
- Málaga multa con 82.000 euros y veta tres años a una empresa que optaba al socorrismo en las playas
- El restaurante 'escondido' en una gasolinera de Málaga que está arrasando con sus platos de sushi a solo 3 euros
- Málaga se confirma como la tercera provincia que más empresas crea en España tras Madrid y Barcelona
- Peligro de desborde de la presa de Montejaque: se queda a 30 centímetros de su coronación a la espera de nuevas lluvias
- Dedican en Campanillas una calle a un militar malagueño asesinado por Israel junto a la calle Israel: 'Esto es un insulto a la memoria de mi hijo
- Sospechas de irregularidades en la adjudicación de VPO en Málaga: el PSOE exige una auditoría completa
- Inician en Alhaurín de la Torre las obras que acabarán con los cortes de luz en la barriada de Carranque