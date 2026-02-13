Vuelven a casa los 207 vecinos que fueron desalojados por el riesgo de desborde de la presa de Montejaque

Los 207 vecinos que fueron desalojados en los municipios de Benaoján, Jimera de Líbar y Cortes de la Frontera ante las intensas lluvias registradas en la zona y el riesgo de desbordamiento de la presa de Montejaque (Málaga) podrán volver a sus casas a partir de las 16.00 horas de este viernes.

La Dirección de Emergencias de Andalucía ha autorizado el regreso de estos vecinos, "tras comprobar que los niveles del cauce del río Guadiaro son estables", según ha informado la Junta.

La mayoría, 129, corresponden a la Estación de Benaoján, mientras que 40 fueron desalojados en la Estación de Jimera de Líbar y 12 en la Estación de Cortes de la Frontera, ha detallado.

Vigilancia de la presa

La centenaria presa de Los Caballeros o del Hundidero en Montejaque, que estaba siendo monitorizada las 24 horas del día, ha activado este viernes sus aliviaderos cuando se encontraba a unos 22 centímetros de su coronación, lo que ha despejado las dudas sobre el funcionamiento del sistema de sifones.

La presa de los Caballeros o del Hundidero, en Montejaque (Málaga), que estaba siendo controlada por el riesgo de un desbordamiento, ha activado este viernes sus aliviaderos cuando se encontraba a unos 22 centímetros de su coronación, lo que ha permitido dar "un respiro" a los vecinos de la zona. / Jorge Zapata / EFE

Con un caudal de salida de 200 metros cúbicos por segundo, el agua está transitando por los sistemas de la Cueva del Hundidero, durante cerca de 8 kilómetros de galerías, y saliendo por la Cueva del Gato.

El Guadiaro, en su cauce

El Ayuntamiento de Montejaque ha informado a través de las redes sociales de que "el río Guadiaro está en su cauce, no hay riesgo de inundaciones para las viviendas", por lo que los vecinos podrán volver a ellas a partir de las 16.00 horas.

El alcalde de este municipio de la comarca de la Serranía de Ronda de unos 1.400 habitantes, Guillermo Becerra, ha expresado su "alegría" tras ocho días de desalojo de las viviendas de la Estación de Benaoján.

El regidor, que se encuentra entre los desalojados de forma preventiva de sus casas, está comunicando personalmente esta decisión a concejales y a varios residentes que no forman parte de un grupo de Whatsapp de una asociación vecinal donde ya se ha difundido esta noticia.