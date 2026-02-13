Suministro de agua en Villanueva de la Concepción y Almogía: terminan los trabajos de reparación en la red

Los municipios malagueños de Villanueva de la Concepción y Almogía prevén recuperar la normalidad en el abastecimiento de agua potable durante la jornada de este viernes según les ha trasladado la empresa Agua de los Verdiales tras acometer obras en la red principal en alta que distribuye los recursos hídricos a ambas localidades.

Los ayuntamientos de ambos pueblos limítrofes se han hecho eco de esta previsión en una publicación en sus redes sociales, y en la que se da cuenta de que Agua de los Verdiales ha finalizado los trabajos de reparación en la red de distribución en alta, tras los importantes daños ocasionados por los deslizamientos del terreno en los últimos días.

¿En qué ha consistido la reparación?

Las actuaciones han consistido en la reparación y reposición superficial de aproximadamente 80 metros lineales de tubería dañada, así como en la resolución de otras dos averías adicionales provocadas también por deslizamientos en esta red principal.

"A lo largo de mañana --de este viernes--, y siempre que no se detecten nuevas averías o incidencias actualmente desconocidas, se prevé la recuperación progresiva de la normalidad en el suministro. Este restablecimiento se producirá de manera gradual, conforme se vayan llenando los depósitos y las redes de distribución", expone Agua de los Verdiales.

Otras mejoras en marcha

También señalan que continúan las obras de mejora en el pozo del Puntal, situado la Sierra de El Torcal, "infraestructura principal y clave que abastece a Almogía, Villanueva de la Concepción, Casabermeja y el Sur de El Torcal". Y añaden que estos trabajos son necesarios debido a las fugas en los vasos principales, y que aún pueden ocasionar alteraciones temporales en el suministro.

"En estos momentos, nos encontramos más cerca de la plena restitución del servicio", señala Agua de los Verdiales, que también aprovecha su publicación par recomendar a la población de estas áreas que dispongan en las viviendas de depósitos o aljibes que permitan contar con una pequeña reserva de agua: "Este tipo de instalaciones facilita su rellenado por medios propios en situaciones como la actual. Dado que pueden continuar las lluvias y producirse nuevos deslizamientos u otros incidentes imprevistos, es posible que circunstancias similares vuelvan a repetirse en el futuro", concluyen.