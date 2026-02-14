Patrimonio
Cártama restaura piezas de época íbera halladas en su centro histórico
Son enseres del lecho donde fue incinerado un guerrero, dos hebillas de cinturón y una cadeneta, de los siglos VI-V a. C, y una fuente de cerámica de los siglos II-I a. C.
El Ayuntamiento de Cártama ha restaurado varias piezas de época ibérica y que provienen de dos yacimientos del entorno del centro histórico del municipio para exponerlas próximamente en la localidad.
Las piezas más antiguas son de los siglos VI-V a. C. y provienen de la necrópolis de la ciudad ibérica que se ubicaba junto al arroyo del Santo Cristo. Son piezas, de bronce, del ajuar con el que fue enterrado uno de los guerreros de la aristocracia que gobernaba la ciudad. En concreto, se trata de varias piezas del lecho donde fue incinerado el guerrero, dos hebillas de cinturón y una cadeneta que formaban parte de la indumentaria.
El ritual que transmiten estos restos arqueológicos indica que el aristócrata fue incinerado en una pira funeraria, en este caso de lujo al tratarse de un lecho con toda una serie de piezas ensambladas y dotadas de cierto ornamento.
La limpieza previa de las piezas ha permitido extraer restos de los travesaños que articulaban la estructura del lecho. Se trata de fragmentos de madera carbonizada cuyo estudio permitirá conocer el tipo de árbol que se utilizaba.
La otra pieza restaurada es una fuente de cerámica pintada con motivos geométricos, que procede de las excavaciones realizadas en la plaza de la Constitución. Datada entre los siglos II-I a. C., en la época iberorromana, la vasija presenta motivos pintados que muestran la gran profusión con que fue decorada.
Los trabajos de restauración han sido acometidos por la empresa Tarma Restauración.
El alcalde de Cártama, Jorge Gallardo (PSOE), ha avanzado que el Consistorio va a seguir restaurando otras para dar a conocer el rico patrimonio arqueológico cartameño. «Proteger y conservar nuestro patrimonio es una forma de mantener viva nuestra historia, así como la memoria y la identidad de Cártama», ha manifestado el regidor.
Catálogo etnológico
Por otra parte el Ayuntamiento de Cártama ha presentado un Catálogo Etnológico, elaborado por el arqueólogo Francisco Melero García y el historiador Álvaro Amaya Ríos, para la conservación, protección y difusión del patrimonio histórico y cultural del municipio.
El catálogo documenta más de 160 construcciones en todo el término municipal, con un completo catálogo fotográfico, fichas descriptivas con las características de cada finca, la valoración patrimonial de los bienes y su estado de conservación. Además, se ha desarrollado una relación cartográfica con planos de localización y documentación sobre la agricultura histórica de la zona.
Para ello, el trabajo se ha apoyado en documentación histórica diversa, entre la que destacan mapas de 1875 y otros de la primera mitad del siglo XX, permitiendo identificar construcciones con una antigüedad significativa. Paralelamente, se ha realizado una investigación en archivos históricos para conocer la evolución de la actividad agrícola en los últimos siglos.
