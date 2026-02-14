La Junta amplía en Torremolinos la declaración de Centro Comercial Abierto

La Junta de Andalucía ha aprobado una nueva norma que amplía de dos a cuatro años la vigencia de la declaración de Centro Comercial Abierto (CCA), para agilizar trámites y reducir la carga burocrática a las asociaciones de comerciantes.

Así lo ha explicado este viernes en Torremolinos la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, durante una visita al Centro Comercial Abierto del municipio. La consejera ha estado acompañada por la alcaldesa, Margarita del Cid; el presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, José Carlos Escribano de Garaizabal, y el presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Torremolinos y de la Asociación de Comerciantes Torremolinos Abierto, Juan Vallejo.

La orden, aprobada el pasado verano, actualiza el procedimiento de reconocimiento de estos espacios, atendiendo a una reclamación del sector. Entre las novedades, además de duplicar el periodo de vigencia, de dos a cuatro años, simplifica la documentación y reduce las gestiones para la solicitud y la renovación.

La normativa busca reforzar el papel de los centros comerciales abiertos para mejorar la competitividad del comercio de proximidad. En el transcurso de la visita, la consejera ha participado en un acto de entrega de reconocimientos a varios comercios emblemáticos de la localidad: Papelería Góvez, Guantería Costa del Sol, Modas Ramos, Confecciones Sobrino Ávila y Grupo Crystal, «comercios que se distinguen por haber resistido al tiempo y hacer comercio de calidad todo este tiempo», dijo Blanco.