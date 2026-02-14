Sierra de las Nieves pide ampliar los plazos para los proyectos financiados con fondos europeos

La Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves ha aprobado por unanimidad solicitar la ampliación de los plazos de ejecución y justificación de distintos proyectos financiados con fondos europeos Next Generation, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), "debido a las persistentes lluvias que han afectado a la comarca durante los últimos meses".

Así lo han informado a través de una nota, en la que han señalado que el acuerdo, adoptado en sesión celebrada el pasado jueves, 12 de febrero, declara expresamente "la existencia de una causa de fuerza mayor derivada de las condiciones meteorológicas adversas que han impedido el normal desarrollo de las obras públicas en el territorio".

Paralización de los trabajos

La moción, elevada por la Presidencia, detalla que "la saturación hídrica de los suelos, la intransitabilidad de carriles y los retrasos logísticos han provocado una paralización efectiva de trabajos en el entorno del Parque Nacional Sierra de las Nieves".

Sierra de las Nieves quiere reforzar su posicionamiento en el mercado turístico sostenible / a. pedrajas

La solicitud de prórroga afecta, por un lado, a las subvenciones destinadas a los ayuntamientos situados en áreas de influencia socioeconómica de parques nacionales --entre ellos Alozaina, Casarabonela, El Burgo, Istán, Monda, Ojén, Tolox y Yunquera--.

También se refiere al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) que gestiona la propia Mancomunidad. Se trata de actuaciones vinculadas a la adecuación de senderos, restauración ambiental e infraestructuras turísticas en el medio natural, "especialmente sensibles a la climatología".

Prórroga extraordinaria

Así, se ha acordado instar a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como a la Secretaría de Estado de Turismo, a aprobar una prórroga extraordinaria equivalente, al menos, al periodo de paralización efectiva de las obras.

El objetivo es "evitar incumplimientos involuntarios y posibles devoluciones de fondos que penalizarían a una comarca con especiales condicionantes orográficos y demográficos", han señalado desde la institución supramunicipal.

Por otro lado, han indicado que en la misma sesión, la Mancomunidad "dio un paso estratégico" en materia turística al aprobar su incorporación como socio, en calidad de administración pública, a la Asociación de Ecoturismo en España.

Según han explicado, esta adhesión permitirá que la institución se configure como ente gestor del destino 'Sierra de las Nieves', dentro del Club de Producto Ecoturismo en España, bajo la marca 'Soy Ecoturista'.

La AEE, entidad sin ánimo de lucro, actúa como gestora nacional del producto ecoturismo y canaliza la promoción, comercialización y coordinación en red de destinos vinculados a espacios naturales protegidos.

Posicionamiento en el mercado turístico

Para la Sierra de las Nieves, esta integración supone "reforzar su posicionamiento en el mercado turístico sostenible, alineando su estrategia con estándares nacionales y facilitando el trabajo conjunto con empresas acreditadas y gestores ambientales", han incidido.

Ambas decisiones evidencian "una doble hoja de ruta: por un lado, proteger la ejecución de inversiones clave para la transformación del modelo turístico y la conservación ambiental; por otro, consolidar una gobernanza comarcal capaz de liderar la transición hacia un destino innovador, sostenible y competitivo".

"En un contexto de emergencia climática y creciente sensibilidad ambiental, la Sierra de las Nieves reivindica así flexibilidad administrativa y cooperación institucional para garantizar que los fondos europeos cumplan su función transformadora en el territorio", han concluido.