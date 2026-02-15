Operativo
Rescatan en Gaucín a un hombre de 53 años atrapado en el barro
El aviso entró al 112 sobre las 15.00 horas y el operativo, con bomberos, Guardia Civil, Policía Local, sanitarios y Protección Civil, se prolongó hasta la 01.30 de la madrugada
EP
Un hombre de 53 años de edad ha sido rescatado este pasado sábado, 14 de febrero tras haber quedado atrapado en el barro en un paraje de difícil acceso a Gaucín (Málaga), según han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía.
El teléfono 112 recibió un aviso alrededor de las 15,00 horas de la tarde, alertando de que un varón se encontraba atrapado en el barro de cintura para abajo en una vereda del río Guadiaro, zona de Las Buitreras, ubicada entre la estación de Gaucín y el puente de Los Alemanes. Al respecto, la Diputación de Málaga ha informado que varias dotaciones del CPB en Ronda y Algatocín intervinieron en esta operación desde las 15,30 hasta la 01,30 horas de esta madrugada.
Para proceder a su rescate, el 112 desplegó un operativo de efectivos de Bomberos del Consorcio Provincial, Guardia Civil, Policía Local y sanitarios, así como voluntarios de Protección Civil. Posteriormente, el hombre fue trasladado al Hospital de la Serranía de Ronda para esclarecer su estado de salud.
