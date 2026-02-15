Torcal de Antequera: el espectáculo natural del Nacimiento de la Villa

En el municipio de Antequera, a las faldas de su Torcal, el Nacimiento del río de la Villa regala estos días una estampa de lo más especial. El agua que brota de forma natural de él, y con el que se abastece la ciudad, resurge con más fuerza que nunca, recuperando la forma de lo que en su día fue un manantial que daba origen el arroyo con molinos en su ribera.

Lo bonito de la naturaleza es que es difícil comprender el alcance de su magnitud. Cuando se vuelve áspera, puede dejar imágenes desoladoras a su paso pero que, con el paso del tiempo, siempre dan lugar a otra forma de belleza. Y así continuamente.

Se podría decir que a estas alturas ya nos hemos acostumbrado a la lluvia. Semanas tras semanas donde el cielo azul ha tornado a un denso gris que parece no querer irse, dándonos como regalo su lluvia, de la que se han podido nutrir muchos suelos, sembrando imágenes realmente espectaculares.

Ave con la sierra del Torcal al fondo. / francisco ruiz

"Nunca lo llegué a ver así"

Los mayores del lugar se sorprenden al pasear por sus recuerdos y no es para menos. «Cuando era pequeña siempre venía con mis padres y mis hermanas y nunca lo llegué a ver así», confiesa Remedios, que se ha querido acercar para comprobar, con sus propios ojos, que el Nacimiento de la Villa ha vuelto a nacer.

«Los niños de las casas de alrededor quedábamos y pasábamos la tarde inventándonos historias sobre el monstruo de la sierra y cómo escapar de él», explica Cristian a su lado, quién aún recuerda cómo le encantaba perderse entre su naturaleza.

Lago artificial del paraje natural. / francisco ruiz

También hay historias recientes y muchas primeras veces. «El año pasado ya vinimos a visitarlo, yo soy de Torremolinos pero mi madre era antequerana y siempre me hablaba de él», comparte Paula que, aunque nunca llegó a visitarlo con ella, por fin pudo quitarse esa «espinita». «Decidimos acercarnos por primera vez y me enamoré de él. Que esté así de nuevo este año es increíble», confiesa mientras pierde su mirada en el pequeño lago cristalino que preside el espacio natural.

Un lugar hecho de recuerdos

Lo que hace rico al Nacimiento de la Villa no es solo la belleza que emana de cada uno de sus poros, que también, sino los recuerdos de la gente que ama este espacio y que debe gran parte de sus vivencias a él.

Agua del manantial. / Francisco Ruiz.

«De mi abuela no recuerdo mucho, pero la he ido construyendo con el paso del tiempo gracias a las anécdotas que cuenta mi madre», empieza a contar Amelia con un ápice de emoción. «Siempre que vengo al Nacimiento hay algo de mi abuela en él. Sé que le encantaba este lugar y conservamos fotos con ella justo en este mismo banco. También sé que le encantaban las lilas y pasaba la tarde buscándolas y haciendo pequeños ramitos que luego nos regalaba. Por eso este lugar es tan especial para mi».

Este espacio natural no es solo un lugar en el que perderse y contemplar las maravillas que puede dejar la lluvia a su paso. Para los vecinos de Antequera, es un sitio para el recuerdo. Para revivir los momentos pasados que traen de vuelta a lo que alguna vez fuimos y construir nuevos, sirviéndose de un enclave que, con sus aguas, recupera toda su magia.