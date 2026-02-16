Almargen busca soluciones ante la crecida de los arroyos por el temporal

El Ayuntamiento de Almargen ha realizado una llamada de auxilio a las administraciones ante la crecida alarmante de los arroyos tras el paso de las borrascas Leonardo y Marta por el término municipal. Las persistentes lluvias han provocado el desbordamiento de los ríos y hasta tres inundaciones en una misma semana, sobre todo en la zona del embovedado del casco urbano, donde desembocan y vierten todo el agua. La alcaldesa, María del Carmen Romero, ha visitado recientemente la zona junto con los guardias fluviales, quienes estudian ya soluciones técnicas viables para evitar nuevas incidencias, tal y como han demandado desde la corporación municipal.

Por su parte, el Consistorio ha puesto sobre la mesa la propuesta de desviar parte del caudal del arroyo de la Cerca y del arroyo de las Catorce hacia otras cuencas cuando se produzcan subidas como la de los últimos tiempos.

El objetivo es que los organismos y autoridades competentes definan la mejor solución para garantizar la tranquilidad de los vecinos. "Desde el Ayuntamiento seguiremos realizando este seguimiento a pie de campo y coordinando cada paso para priorizar la seguridad de Almargen", han asegurado.

Daños en carreteras

Al igual que en otros pueblos, el temporal ha provocado graves daños en caminos y carreteras de Almargen. El Ayuntamiento ya ha ejecutado varias actuaciones de emergencia por cuenta propia, entre ellas, el arreglo parcial del Camino de Yunquera, que quedó en parte inaccesible. El objetivo principal ha sido garantizar que los ganaderos puedan llegar a los cebaderos para alimentar a los animales y asegurar el transporte del ganado desde las granjas. El arreglo definitivo llegará en cuanto cesen las lluvias, "permitiéndonos realizar un trabajo fiel, bueno, eficaz y duradero sobre el terreno seco".

Asimismo, también han intervenido en la vía pecuaria de Almargen a Sierra de Yeguas, conocido como Camino de la Rana. "Aunque es competencia de la Junta de Andalucía, quienes nos informan que están aún recopilando datos para Sevilla, este Ayuntamiento ha tenido que hacerse cargo de esta emergencia. No podemos permitir que nuestras granjas esperen semanas a que la burocracia resuelva cómo alimentar al ganado o cómo darle salida", han explicado. El Consistorio continúa trabajando en cada punto crítico para paliar los efectos colaterales de las lluvias en el sector agrícola y ganadero, mientras están en contacto con la Delegación por la situación de los arroyos.