Obras
Jubrique presenta las actividades de su Semana Blanca cultural
El programa cuenta con diferentes iniciativas dirigidas a personas de todas las edades
El Ayuntamiento de Jubrique ha organizado una completa agenda que se desarrollará con motivo de la Semana Blanca Cultural 2026, entre el 20 y el 28 de febrero. El programa cuenta con diferentes iniciativas de distinta temática que estarán dirigidas a personas de todas las edades, aunque la mayoría de ellas a los niños y niñas que se encontrarán sin clases, y que harán que vecinos y visitantes disfruten de unas divertidas jornadas.
Las actividades comenzarán en la mañana del 20 de febrero con el tradicional desayuno andaluz que será ofrecido a los alumnos y alumnas del CPR Almazara. Los días siguientes se organizarán otras propuestas como un taller de cerámica, un trail infantil, talleres para adultos, una gymkana, paintball, cine, la visita a un parque de juegos, un torneo 3x3 y una merienda intergeneracional en el Hogar del Jubilado.
En el marco de la Semana Cultural, Jubrique celebrará el 28 de febrero el Día de Andalucía con su tradicional gazpacho caliente, un plato típico de la gastronomía jubriqueña que será elaborado por un grupo de vecinas del pueblo. Además, se conmemorará el 40 aniversario de la fundación de la Banda Municipal de Música de Jubrique con la entrega de reconocimientos y una actuación especial del colectivo antes todos los asistentes.
Desde el Ayuntamiento de Jubrique se ha querido invitar a acudir a la localidad a todas aquellas personas que deseen disfrutar de las múltiples alternativas de ocio que ofrecerá el municipio, así como también se ha animado a los vecinos a participar en las propuestas.
