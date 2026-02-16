La Junta destina medio millón de euros a la reparación de la carretera de Los Molinillos en Archidona tras los daños ocasionados por el temporal

La Junta de Andalucía está ejecutando el arreglo de la A-7202, conocida como la carretera de Los Molinillos, que va desde Archidona a Villanueva del Trabuco. La vía se encuentra todavía cortada al tráfico con motivo de los graves daños sufridos durante el tren de borrascas de las últimas semanas.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha visitado este lunes el tramo que se está reparando con una inversión estimada de medio millón de euros.

Rocío Díaz, que ha estado acompañada en la visita por el alcalde de Archidona, Juan Manuel Almohalla, ha señalado que los equipos "ya están trabajando en esta vía para estabilizar y reforzar los taludes y, posteriormente, reforzar el firme". En ese sentido, ha señalado que las obras durarán unos dos meses, ya se están poniendo los medios para "tratar de acelerar los plazos para reabrir cuanto antes esta carretera porque sabemos de su necesidad y su importancia".

Por último, la consejera de Fomento ha agradecido el trabajo de los alcaldes que "están al pie del cañón y dando ejemplo en este momento que estamos viviendo" y a las empresas que han colaborado, al igual que ha reconocido la labor de todos los efectivos de la Junta de Andalucía "que están trabajando desde el inicio de este tren de borrasca, velando por la seguridad de los andaluces anticipándose y cortando carreteras cuando veíamos riesgos e intentando dar con la solución".

La consejera de Fomenta ha visitado esta actuación, además de con el alcalde, con el director general de Infraestructuras Viarias, Alfonso Lujano; y la delegada territorial de Fomento en la provincia de Málaga, María Rosa Morales.

Sobre las obras

El tramo afectado se ubica entre los puntos kilométricos 0+100 y 1+300. Se trata de un trazado sinuoso de montaña, por lo que tras los primeros desprendimientos y ante la reducida anchura de la calzada, se procedió al corte de esta hasta poder garantizar la seguridad. Desde el primer día se ha estado retirando con maquinaria los taludes desprendidos y actualmente se está trabajando en su estabilización y en la colocación de mallas de contención para evitar nuevos desprendimientos. Una vez que finalicen los trabajos de estabilización, se reparará y asfaltará el firme de tres kilómetros de calzada dañada.

Visita de la carretera A 7202 de Archidona por parte de la Junta de Andalucía / L.O

Tras esta actuación la carretera contara con mayor visibilidad en las zonas de curvas y, además, dado el elevado tránsito de maquinaria pesada que se prevé sobre este tramo, se ha previsto la sustitución de varios drenajes transversales, la configuración de un nuevo sistema de drenaje longitudinal, así como una renovación de la capa de rodadura.

Plan Andalucía Actúa

Las obras forman parte del conjunto de actuaciones previstas por el Plan Andalucía Actúa, puesto en marcha el Gobierno andaluz para "dar respuesta a los municipios y a los vecinos afectados por este tren de borrascas que ha afectado a Andalucía".

Para hacer frente a todas estas incidencias, Rocío Díaz ha destacado la activación del Plan Andalucía Actúa. En ese sentido, ha recordado que sólo para la reparación de las carreteras se ha planteado una previsión inicial de 535 millones de euros repartida en dos fases muy definidas. La primera incluye "obras de emergencia en toda Andalucía por 260 millones de euros", de los que 47 millones de euros corresponden a la provincia de Málaga.

La segunda fase prevé contratos de urgencia por 275 millones de euros "para reparar un firme que se ha visto muy deteriorado con motivo de estas borrascas". Una cuantía, ha añadido, que se sumará a los 151 millones de euros del Plan de Asfaltado ya previstos en el presupuesto y que se encuentran en licitación para 2026. "Desde el Gobierno andaluz estamos trabajando, estamos dando respuesta y estamos intentando no perder ni un solo minuto en actuar en algo tan esencial e importante como son las carreteras", ha concluido.