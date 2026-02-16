Ronda reconocerá a los cocineros que se han volcado con los desalojados de Benaoján y Grazalema

El Ayuntamiento de Ronda reconocerá, por el Día de Andalucía, a los cocineros que "se han volcado" con los vecinos desalojados de Grazalema y la Estación de Benaoján por los efectos del temporal, a los que han atendido en un pabellón deportivo de la localidad.

La alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández, ha anunciado este lunes el reconocimiento a los profesionales que han trabajado en el pabellón de El Fuerte, habilitado desde hace 11 días como punto de atención a las personas afectadas. Los cocineros han servido 650 menús al día en el pabellón, "desayunos, almuerzos y cenas, elaborados con todo su cariño", ha destacado. "Estoy muy orgullosa de ellos, han dejado aparcadas sus vidas para poder ayudar a estos vecinos", ha afirmado la alcaldesa, que ha recordado que este galardón se entregará el próximo 27 de febrero, por la tarde, es decir, en la víspera del Día de Andalucía.

Ha dicho que esta distinción es extensible a todos los voluntarios que han prestado su ayuda en la gestión de esta situación a través de colectivos, asociaciones, empresas, fundaciones, hermandades y trabajadores municipales.

La alcaldesa rondeña, juntos cocineros y voluntarios. / L.O.

También ha resaltado las numerosas donaciones de alimentos y maquinaria, entre otros, relacionados con esta cuestión, y ha reiterado su agradecimiento a la Fundación Unicaja por su aportación económica de 50.000 euros para contribuir a costear la atención prestada a estos vecinos.

Entre otros muchos, han colaborado los chefs Benito Gómez de Bardal y Tragatá, con dos estrellas Michelin y dos soles Repsol; Miguel Herrera, con Food Truck y Rustic Experiencia Andalucía; José Luis Pascual, 'Chelu', de Quinto Tramo; Antonio Alfaro, de Ascari; Eduardo Dusa, de Parador Nacional de Ronda; y Ángel Luna, 'Boli', de Escuela Infantil Ludus; junto a Polin Barea, de Grazalema, de La Merina de Grazalema y La Maroma. Igualmente, ha mencionado a la empresa Rondainox, la firma hotelera Catalonia y la contribución de la chef Pepa Muñoz, mediante la ONG World Central Kitchen.

Este lunes, la consejera andaluza de Economía, Carolina España, se ha congratulado de la autorización de la vuelta paulatina de los habitantes de Grazalema evacuados. "Una magnífica noticia, sin lugar a dudas", ha manifestado a los periodistas en Málaga la consejera, que ha resaltado el "ejemplo" que han dado estos vecinos de "comportamiento, de unión, de paciencia" en Ronda, donde han sido "muy bien acogidos" por un pueblo que "se ha volcado".