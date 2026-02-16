Medio Ambiente
El Trabuco instala cámaras para vigilar la recogida de heces de mascotas
El Ayuntamiento del municipio ofrece dispensadores de bolsas y bidones a los dueños de mascotas para facilitar la limpieza
El Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco ha puesto en marcha la campaña ‘Toma Conciencia’, una iniciativa destinada a fomentar la responsabilidad y el compromiso de todos los vecinos con la recogida de excrementos y la limpieza de los orines de sus mascotas. Entre las medidas puestas en marcha por el Consistorio se encuentra la instalación de cámaras de vigilancia, que multarán a quien no cumpla con su labor.
Para facilitar este cometido, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los vecinos un total de 500 dispensadores de bolsas para la recogida de excrementos caninos y otras 500 unidades de bidones para la limpieza de los orines de los animales. Estos materiales podrán recogerse en el Ayuntamiento, presentando el pasaporte para animales de compañía correctamente registrado con su microchip.
El concejal de Medio Ambiente, Alejandro Pascual, ha recordado que no recoger los excrementos o no limpiar los orines puede conllevar sanciones de hasta 500 euros. «Los animales nos gustan a todos pero tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que eso conlleva».
