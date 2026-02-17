Acosol inicia la próxima semana la obra de la autovía del agua en Torremolinos

Acosol comenzará la próxima semana en Torremolinos las obras de urgencia para la rehabilitación de la gran red de abastecimiento de agua potable que comparte con Benalmádena, donde ya se iniciaron los trabajos previos el pasado mes de noviembre. Las primeras actuaciones se desarrollarán en la rotonda de Repsol, en la avenida Alcalde Miguel Escalona Quesada, y afectará al tráfico por etapas con desvíos puntuales, pero sin interrumpirlo los primeros días.

Según el plan previsto, del 18 al 20 de febrero se realizarán trabajos previos en la rotonda, que permitirán mantener la circulación, si bien se reordenarán carriles para poder ejecutar las demoliciones de isletas. En concreto, se actuará sobre la isleta de la fuente rectangular y sobre la isleta que sostiene una farola en el acceso a la calle Miguel de Cervantes. Durante estas jornadas se cortará el carril exterior de la rotonda, quedando habilitado el interior.

La intervención continuará en Semana Blanca, del 23 al 27 de febrero, con la conexión de la red a través de dicha rotonda. Esos días se podrá seguir utilizando la glorieta, pero el tráfico se desviará alternativamente por el carril izquierdo para ejecutar los trabajos en el otro carril. Además, se mantendrá el paso, aunque no se podrá realizar cambio de sentido, ya que la obra ocupará la calzada frente a la isleta de la fuente rectangular para completar la conexión.

A partir del 2 de marzo, y hasta la semana previa a Semana Santa, la obra avanzará por la avenida Alcalde Miguel Escalona Quesada, en el tramo entre la rotonda de Repsol y la rotonda intermedia. Esta fase sí obligará a cortar el tráfico en ambos sentidos de la calzada, con redirección de vehículos por itinerarios alternativos.

La obra cuenta con un presupuesto de 13.668.764,98 euros y un plazo de ejecución de ocho meses. El objetivo es acabar con los problemas y averías de una infraestructura con más de 40 años de antigüedad, cuyo tramo fue inhabilitado en 2025 para reducir riesgos, operando desde entonces con una instalación provisional hasta acabar los trabajos.

El proyecto contempla la sustitución del tramo actual por una tubería de fundición dúctil de 800 milímetros sobre un nuevo trazado de aproximadamente 6 kilómetros, además de tres conexiones con las redes municipales de Benalmádena y Torremolinos (dos de 400 mm y una de 200 mm). Paralelamente, se instalará una red de agua regenerada con conexión a Torremolinos, para reducir el consumo de agua potable y permitir su uso para riego y baldeo público y privado, una vez se obtengan las autorizaciones necesarias.

La actuación fue declarada de interés general por el Pleno de la Asamblea de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol el 27 de junio de 2025, con aprobación unánime, lo que permitió acelerar la tramitación para su contratación y puesta en marcha. La financiación corresponde a Acosol y la Junta de Andalucía, enmarcándose la aportación de Acosol en su plan de inversiones.