La Junta adjudica el proyecto del nuevo CEIP Nuestra Señora de los Remedios de Cártama

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha adjudicado por 393.208,52 euros la contratación del servicio de redacción del proyecto y direcciones facultativas para las obras de sustitución del CEIP Nuestra Señora de los Remedios, en Cártama. El encargo ha recaído en el estudio Networking Global New Process Arquitectos, S.L.P.

En la adjudicación de la redacción del proyecto de obras ha tenido un peso determinante el criterio económico ya que otras tres de las 21 empresas presentadas al concurso habían obtenido la misma o mejor puntuación que la adjudicataria en cuanto a la propuesta técnica, y tan solo han sido superadas en el apartado económico.

Precisamente, el concurso se ha dilatado en el tiempo, entre otras cuestiones, porque la mesa de contratación tuvo que requerir información complementaria a la empresa que ha resultado finalmente adjudicataria ya que había presentado una oferta económica anormalmente baja, concretamente un 41,71% menos que el presupuesto base de licitación del concurso.

No obstante, tras recibir la documentación solicitada la mesa de contratación consideró probada la viabilidad económica de la propuesta presentada por la adjudicataria, a partir de su metodología de trabajo y de sus recursos tecnológicos a la hora de elaborarlos, además de la cercanía al lugar de las obras y la capacidad de su personal para el teletrabajo, por lo que ha seguido adelante con la adjudicación.

Los alumnos del CEIP Ntra. Señora de Los Remedios de Cártama fueron realojados en aulas prefabricadas en 2022. / L.O.

Nuevas instalaciones

El antiguo colegio, levantado hace más de 50 años, se ubica en una parcela de más de 4.650 metros cuadrados en el municipio de Cártama está formado por cuatro edificaciones que serán demolidas para levantar el nuevo centro.

La actuación permitirá construir un nuevo colegio con dos líneas de Infantil y dos de Primaria, y un total de 450 plazas (150 para Infantil y 300 para Primaria). El objetivo es sustituir el centro actual y retirar los 13 módulos prefabricados donde se encuentra escolarizado el alumnado, después de que el edificio original tuviera que ser desalojado en octubre de 2022 por problemas estructurales.

Nuevo concurso

La Junta se comprometió entonces a demoler las antiguas instalaciones y construir un nuevo colegio en la misma parcela. Para ello sacó a concurso la redacción del proyecto, con un importe de 416.516 euros, en marzo de 2023.

Sin embargo, el pasado mes de septiembre, dos años y medio después, la Consejería de Desarrollo Educativo volvió a sacar a concurso la redacción del proyecto de demolición y obras del CEIP Nuestra Señora de los Remedios, esta vez, con un presupuesto base de 674.608,75 euros.

La Consejería explicó entonces que la nueva convocatoria obedecía a la necesidad de actualizar los precios de los materiales, el IPC de los equipos y registrar la subida del Salario Mínimo Interprofesional respecto a 2022, con el fin de plantear una oferta ajustada a la demanda real del mercado y que resulte atractiva para las empresas aspirantes, con el fin de evitar que la licitación pueda quedar desierta.

Plazos

La empresa adjudicataria tiene 161 días para redactar los proyectos de obra a partir de la fecha de la firma del contrato. Por un lado, deberá entregar en 42 días el proyecto básico y en 119 días el proyecto de ejecución de las obras.

Una vez redactados todos los proyectos, la Consejería de Educación sacará a concurso las obras de construcción del colegio, que tendrán un plazo estimado de unos 22 meses, según se recoge en el pliego de condiciones del concurso convocado para la dirección facultativa de las obras.

Más aulas, biblioteca y gimnasio

La Junta destaca que el futuro colegio contará con más espacios educativos, mayor confort térmico y instalaciones más eficientes y sostenibles. En el área docente, Infantil dispondrá de seis aulas polivalentes con aseos integrados y aulas exteriores. Primaria contará con doce aulas polivalentes, además de dos aulas de desdoble y dos de refuerzo pedagógico.

El nuevo colegio incorporará también un aula de educación especial con aseo adaptado, una sala de usos múltiples, biblioteca y un gimnasio con vestuarios y aseos, del que actualmente carece.

El proyecto incluye asimismo zona administrativa (dirección, jefatura de estudios, secretaría, conserjería, archivo y sala del profesorado), espacios para AMPA y alumnado y servicios comunes como comedor y cocina, almacén, vestuarios, cuarto de instalaciones y dependencias de limpieza.

En el exterior se prevé un porche cubierto, áreas de juego diferenciadas para Infantil y Primaria, pista polideportiva y zona ajardinada.

Bioclimatización y energía solar

En materia energética, el centro contará con bioclimatización mediante refrigeración adiabática, energía solar fotovoltaica, sistema de ventilación natural y una instalación de calefacción basada en energías renovables.

La actuación se enmarca en el Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería y está cofinanciada con fondos europeos a través del programa Andalucía FEDER 2021-2027.