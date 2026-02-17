Mijas invertirá 10 millones de euros en mejorar el campo de fútbol de La Cala

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Mijas aprobó ayer las obras de remodelación del campo de fútbol de La Cala, que tienen un presupuesto de más de 10 millones de euros. La actuación incluye la sustitución del césped, la construcción de un nuevo edificio con gradas cubiertas, cafetería y vestuarios y la mejora de la urbanización exterior y el aparcamiento.

El proyecto, redactado por la empresa Sisener Cadisa, contempla una inversión de 1.180.694 euros en la sustitución integral del césped por otro de última generación; y otra de 5,2 millones de euros en el nuevo edificio de gradas y cafetería.

La segunda fase, incluye la demolición del edificio actual, supone un nuevo graderío cubierto, accesos con taquillas, recepción y administración, sala de reunión, vestuarios con duchas y taquillas, almacén, baños públicos accesibles, cafetería y terraza, así como un espacio polivalente donde desarrollar prácticas deportivas complementarias como sala de entrenamiento y musculación.

Las obras contemplan también la reorganización exterior del espacio y la ampliación del aparcamiento, unos trabajos que tienen 523.624 euros de presupuesto.