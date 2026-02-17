Accidente
Rescate en el Guadalhorce tras un accidente en Álora: los bomberos evacúan a un conductor atrapado en el río
El Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga rescató a un hombre que cayó al río Guadalhorce después de que su coche colisionara con otro en Álora, tras asegurar la zona y organizar la evacuación
La dotación del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) en Coín intervino anoche en el rescate de un hombre que acabó en el río Guadalhorce después de que su coche se saliera de la vía tras colisionar con otro vehículo y cayera al cauce desde la A-7077, kilómetro 45, bajo el puente situado junto al restaurante Los Caballos, en el término municipal de Álora.
A la llegada de los efectivos del CPB Málaga, la Guardia Civil, con apoyo de dos gruistas, ya había logrado sacar del interior del turismo al conductor y único ocupante, que se encontraba sumergido en el agua. Sin embargo, el lugar no ofrecía condiciones seguras para moverlo o intentar extraerlo por la orilla del río, por lo que los bomberos procedieron a asegurar la zona y organizar la evacuación.
Descenso desde el puente y elevación con cuerdas y camilla
Según la información facilitada, uno de los bomberos descendió desde el puente con ayuda de una autoescala (utilizada en estas maniobras como apoyo tipo grúa) y un sistema de cuerdas, anclado a una camilla de rescate. Con este dispositivo, el equipo consiguió inmovilizar y elevar al varón hasta el puente.
Una vez arriba, el herido fue atendido por los servicios sanitarios del 061 y posteriormente trasladado.
Tras completar el rescate, los bomberos volvieron a descender al cauce para inspeccionar el coche y poder identificar la matrícula, dado que el turismo permanecía en el agua.
La otra conductora, ilesa, dio el aviso al 112
El segundo vehículo implicado en el accidente era conducido por una mujer, que salió aparentemente ilesa y fue quien alertó al 112, lo que activó el dispositivo de emergencia.
En la intervención participaron cinco efectivos con tres vehículos del CPB Málaga.
