Transporte
Adif no tiene fecha para la reapertura del AVE a Málaga tras el derrumbe del muro en Álora
Adif reconoce la enorme complejidad técnica para liberar las vías sepultadas por el desplome de una ladera desde principios de febrero, a causa de las lluvias acumuladas
Miles de toneladas de arcilla de las peores características para que las excavadoras avancen al ritmo deseado. Adif no tiene fecha para reabrir la conexión ferroviaria en AVE con Málaga. Y es lógico porque este miércoles aún estaban sepultadas las vías, como hace caso dos semanas, a la altura del término municipal de Álora.
Técnicamente no hay posibilidad de avanzar a los ritmos deseados, por el difícil acceso que presenta el talud que logró derrumbar un importante muro de contención. El temporal generó un corrimiento de lodo y agua inédito desde que se construyera el trazado actual de alta velocidad hasta la Costa del Sol.
Lluvias constantes
El Ayuntamiento de Álora se ha interesado en estas dos semanas en la evolución de las obras, sin haber podido tener conocimiento de los plazos previstos en su ejecución. No obstante, fuentes de la Subdelegación del Gobierno han recordado a este periódico en las últimas horas que hasta el pasado fin de semana las lluvias casi han sido constantes.
De esta forma, el avance de las máquinas ha sido mínimo. Una vez quede liberada la vía deberá además sustituirse la catenaria y revisar el buen funcionamiento de la vía, que es una de las de mayor tránsito diario de toda Andalucía, como señala el propio operador Adif.
- El pueblo de Málaga que celebra la fiesta de la 'sopa de los siete ramales' con degustaciones, dulces y mercadillo: ideal para visitar con niños
- Con Málaga pide retirar las licencias de discotecas en edificios residenciales del Centro
- El Domingo de Ramos vuelve a 'barajar' el tablero de una Semana Santa sin grandes cambios
- Funes, tras el Real B Sociedad-Málaga CF: 'Si analizamos todas las acciones polémicas, el avión es para el viernes
- El Ayuntamiento de Málaga activa la cesión del solar del Astoria para la futura sede cultural de Fundación Unicaja
- Vuelve la alta velocidad Madrid-Andalucía, pero no completa en Málaga: así será el trayecto
- Vuelve el AVE a Andalucía, salvo entre Madrid y Málaga: hay que esperar hasta marzo por las reparaciones de Adif
- El precio de compra de plazas de garaje sigue subiendo en Málaga: esto es lo que cuesta de media en cada municipio