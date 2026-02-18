Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga de médicosMuebles en la calleDelitos sexualesBloqueo del AVE en ÁloraSuicidio en BenalmádenaAbandono a bebéMás muertes que nacimientosCopa del Rey de baloncesto
instagramlinkedin

Transporte

Adif no tiene fecha para la reapertura del AVE a Málaga tras el derrumbe del muro en Álora

Adif reconoce la enorme complejidad técnica para liberar las vías sepultadas por el desplome de una ladera desde principios de febrero, a causa de las lluvias acumuladas

Corte de la vía del AVE en Álora

Corte de la vía del AVE en Álora

La Opinión

Fran Extremera

Fran Extremera

Miles de toneladas de arcilla de las peores características para que las excavadoras avancen al ritmo deseado. Adif no tiene fecha para reabrir la conexión ferroviaria en AVE con Málaga. Y es lógico porque este miércoles aún estaban sepultadas las vías, como hace caso dos semanas, a la altura del término municipal de Álora.

Técnicamente no hay posibilidad de avanzar a los ritmos deseados, por el difícil acceso que presenta el talud que logró derrumbar un importante muro de contención. El temporal generó un corrimiento de lodo y agua inédito desde que se construyera el trazado actual de alta velocidad hasta la Costa del Sol.

Lluvias constantes

El Ayuntamiento de Álora se ha interesado en estas dos semanas en la evolución de las obras, sin haber podido tener conocimiento de los plazos previstos en su ejecución. No obstante, fuentes de la Subdelegación del Gobierno han recordado a este periódico en las últimas horas que hasta el pasado fin de semana las lluvias casi han sido constantes.

Noticias relacionadas y más

De esta forma, el avance de las máquinas ha sido mínimo. Una vez quede liberada la vía deberá además sustituirse la catenaria y revisar el buen funcionamiento de la vía, que es una de las de mayor tránsito diario de toda Andalucía, como señala el propio operador Adif.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents