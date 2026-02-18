Adif no tiene fecha para la reapertura del AVE a Málaga tras el derrumbe del muro en Álora

Miles de toneladas de arcilla de las peores características para que las excavadoras avancen al ritmo deseado. Adif no tiene fecha para reabrir la conexión ferroviaria en AVE con Málaga. Y es lógico porque este miércoles aún estaban sepultadas las vías, como hace caso dos semanas, a la altura del término municipal de Álora.

Técnicamente no hay posibilidad de avanzar a los ritmos deseados, por el difícil acceso que presenta el talud que logró derrumbar un importante muro de contención. El temporal generó un corrimiento de lodo y agua inédito desde que se construyera el trazado actual de alta velocidad hasta la Costa del Sol.

Lluvias constantes

El Ayuntamiento de Álora se ha interesado en estas dos semanas en la evolución de las obras, sin haber podido tener conocimiento de los plazos previstos en su ejecución. No obstante, fuentes de la Subdelegación del Gobierno han recordado a este periódico en las últimas horas que hasta el pasado fin de semana las lluvias casi han sido constantes.

De esta forma, el avance de las máquinas ha sido mínimo. Una vez quede liberada la vía deberá además sustituirse la catenaria y revisar el buen funcionamiento de la vía, que es una de las de mayor tránsito diario de toda Andalucía, como señala el propio operador Adif.