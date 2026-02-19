Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tres detenidos por asaltos a punta de cuchillo en comercios de Mijas

Una de las empleadas de un negocio resultó herida leve tras negarse a entregar el dinero de la recaudación. Dos de los implicados están en prisión

Un agente de la Guardia Civil.

Un agente de la Guardia Civil. / Mediterráneo

La Opinión

La Guardia Civil ha detenido a tres personas por su presunta implicación en cinco robos con violencia e intimidación y lesiones en establecimientos de la localidad de Mijas. La Comandancia de Málaga ha informado este jueves de que las pesquisas se iniciaron tras las denuncias por varios robos que comenzaron a perpetrarse en el mes de octubre.

Los testimonios de las víctimas coincidían en que los autores utilizaban armas blancas de grandes dimensiones para coaccionar a los empleados, "mostrando una gran agresividad con el fin de obtener la recaudación". En uno de los robos, la empleada se negó a entregar el dinero de la caja registradora y uno de los asaltantes le propinó varias puñaladas con un cuchillo, resultando herida leve gracias a la intervención de un compañero. El agresor emprendió la huida.

Padre e hijo

Las gestiones llevadas por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Mijas permitió identificar, localizar y detener a dos de los autores, padre e hijo. La autoridad judicial ordenó el ingreso en prisión para el progenitor. Por su parte, el tercer implicado ya se encontraba cumpliendo condena en prisión por la comisión de otros delitos similares.

