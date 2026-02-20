Arranca la cuenta atrás para la XIII Ruta Gastroturística 'Tapa Milenaria - Un Aniversario de Sabores' de Antequera

Antequera calienta motores para una de sus citas más esperadas. Del 5 al 15 de marzo, la XIII Ruta GastroTurística ‘Tapa Milenaria’ transformará las calles en un hervidero de sabor y patrimonio, con 35 establecimientos conjurados para ofrecer una experiencia única que este año llega cargada de incentivos.

Bajo el lema ‘Un Aniversario de Sabores’, el alcalde Manolo Barón ha presentado una edición que busca homenajear el legado del Sitio de los Dólmenes como Patrimonio Mundial. Acompañado por representantes de Heineken, Cruzcampo y la ACIA, Barón subrayó que esta iniciativa es la herramienta perfecta para poner al servicio de vecinos y visitantes la riqueza culinaria que define a la ciudad.

Los comensales podrán trazar su propio mapa a través de cinco rutas temáticas inspiradas en los tesoros naturales y monumentales de Antequera. Desde la Ruta Dolmen de Menga hasta la Ruta Dolmen de Viera, pasando por el Tholos de El Romeral, la Peña de los Enamorados y el paraje natural de El Torcal, cada parada es una oportunidad para descubrir una propuesta gastronómica exclusiva.

Otro de los puntos que distingue a esta edición es la ambición de su programa de premios. El vuelo en globo para dos personas se presenta como la joya de la corona, permitiendo al ganador ver desde el cielo los mismos paisajes que ha saboreado en el plato. A esto se suman experiencias de relax como una estancia en régimen de media pensión en el Parador de Antequera o una noche con desayuno en el Hotel Finca Eslava.

Además, se sortearán seis tarjetas monedero de 50 euros, canjeables en los establecimientos que resulten finalistas de esta edición. La fidelidad también tendrá recompensa: los primeros mil consumidores que depositen su voto en la urna de la Oficina de Turismo recibirán una tabla de cocina conmemorativa, un recuerdo tangible de esta ‘Tapa Milenaria’.

Cómo sellar tu pasaporte

Los interesados en participar en esta Ruta Gastroturística solo necesitan obtener su Tapasporte, disponible en los locales participantes o en la Oficina de Turismo. Tras disfrutar de al menos tres tapas en establecimientos diferentes y obtener sus correspondientes sellos, podrán votar por su propuesta favorita y elegir al mejor tirador de Cañón Cruzcampo.

Una vez completado, el documento debe depositarse en las urnas habilitadas, activando así la posibilidad de ganar cualquiera de los premios mencionados.