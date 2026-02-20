La Junta cede el antiguo Hospital de la Serranía para la sede de Ciencias de la Salud en Ronda

El antiguo Hospital de la Serranía acogerá una sede para los estudios de Ciencias de la Salud, tras la cesión gratuita al Ayuntamiento de Ronda que ha firmado la Junta de Andalucía. La cesión permitirá ampliar la oferta formativa vinculada al centro rondeño y facilitar que decenas de estudiantes de la comarca puedan cursar sus estudios sin tener que desplazarse fuera del municipio.

La cesión permitirá a Ronda seguir ofreciendo el grado universitario de Enfermería, que se puede cursar actualmente en la ciudad, y ampliarlo con el grado universitario de Fisioterapia, que se implantará próximamente, de acuerdo con la Universidad de Málaga.

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz de la Junta, Carolina España, enmarca la actuación como una “operación estratégica” para recuperar un espacio en desuso y ponerlo al servicio de la formación, el empleo y el desarrollo económico de la Serranía.

Una cesión gratuita por 30 años y con plazo de puesta en marcha

El Ayuntamiento de Ronda solicitó la cesión del uso de una superficie de 8.768,22 metros cuadrados del inmueble del antiguo Hospital de la Serranía, para destinarla a ampliar la oferta formativa del Centro Universitario de Enfermería “Virgen de la Paz”, que pasa a denominarse Centro Adscrito de Estudios sobre Salud “Virgen de la Paz”.

La orden publicada en el BOJA establece que la cesión se concede por un plazo de 30 años desde su formalización y fija una condición clave: en un máximo de cinco años, el inmueble debe haberse destinado de forma efectiva al fin previsto; de lo contrario, la cesión podría extinguirse y volvería a la administración autonómica.

Así será la nueva facultad

La nueva facultad se ubicará en el espacio que ocupaban las consultas externas en el antiguo hospital comarcal, junto a las zonas de la lavandería y los jardines. En total, se rehabilitarán unos 4.200 metros cuadrados del antiguo centro hospitalario: habrá un edificio principal, en las antiguas consultas externas; y otro anexo, en el que albergaba la lavandería.

El edificio principal estará distribuido en torno a un gran patio acristalado, con áreas de descanso y pérgolas en el exterior. Tendrá planta baja, primera y segunda con aulas (siete: cuatro para grandes grupos y tres de seminarios), laboratorios, un bar, aseos, almacenes y despachos, entre otros.

El otro edificio, con planta baja y primera, estará destinado a la administración, biblioteca, sala de juntas, aula con ordenadores y salón de grados, entre otros servicios. El edificio principal tendrá una superficie construida de 3.467,73 m2 y el de administración, 734,48 m2.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado; la alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández; y la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, tras la firma del acuerdo de cesión. / L. O.

Un proyecto para consolidar a Ronda como polo universitario sanitario

La operación busca reforzar el papel de Ronda como referencia universitaria en la comarca. En el ámbito municipal, el Ayuntamiento ha venido defendiendo que la futura sede impulse la docencia de Enfermería —ya presente en la ciudad— y abra la puerta a la implantación de Fisioterapia, un grado muy demandado.

En ese contexto, el Consistorio ha subrayado el respaldo institucional al proyecto y el papel de la Diputación de Málaga, que prevé financiar la remodelación de las instalaciones con una inversión aproximada de cuatro millones de euros, según informó el ayuntamiento rondeño tras la aprobación definitiva en pleno.

Plan Andalucía Actúa: la Junta lo vincula a la recuperación tras el temporal

Durante su intervención, Carolina España situó esta medida en el marco del Plan Andalucía Actúa, presentado por el presidente Juanma Moreno con una dotación inicial de 1.780 millones de euros para hacer frente a los daños del tren de borrascas de las últimas semanas.

En Málaga, la Junta ha estimado que el plan permitirá movilizar en una primera fase más de 255 millones, con partidas específicas para el campo y para actuaciones de emergencia en carreteras; en este último apartado, se contempla una primera fase con 47 millones para la provincia dentro de la planificación anunciada.