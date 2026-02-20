Movimiento sísmico
Terremotos en Málaga: registran cuatro en Cañete la Real y uno en Benalmádena
El Instituto Geográfico Nacional ha registrado cuatro terremotos en Cañete la Real, el de mayor magnitud de tres grados en la escala Richter, y otro en Benalmádena
Hasta cuatro terremotos de diversa magnitud se han registrado en el municipio malagueño de Cañete la Real y uno en Benalmádena en las últimas horas.
Así, la información recogida por el Instituto Geográfico Nacional y señala que el de mayor magnitud, en concreto, de tres grados en la escala Richter, ha tenido lugar en Cañete la Real a cero kilómetros de profundidad y sobre las 08.22 horas de este viernes.
Los otros dos seísmos registrados en esa localidad han tenido lugar sobre las 07.59 horas y 07.53 horas, con magnitudes 1,7 y 1,9 respectivamente.
Últimos terremotos en Málaga
A estos se le suma otro a las 11.21 horas, de magnitud 2,1 grados en la escala Richter y que se ha producido muy cerca de la superficie, a apenas un kilómetro de profundidad.
Además, 40 minutos antes hubo otro en Cuevas del Becerro, pero menos intenso y que se quedó en 1,8 en la escala.
Por su parte, en la localidad malagueña de Benalmádena se ha registrado un terremoto a las 09.19 horas a 63 kilómetros de profundidad y con una magnitud de 2,8.
- Confirmado: el mercadillo más grande de Málaga ya tiene fecha y contará con animaciones, 'foodtrucks' y talleres para toda la familia
- Teatinos: el fin de que los vecinos mantengan las zonas verdes, más cerca
- Torremolinos modifica la ZBE para que ningún coche registrado en la ciudad sea multado
- Sergio Scariolo: 'Balcerowski es un gran jugador, pero se tiene que centrar en moverse un poco menos en los bloqueos
- El refugio natural de Málaga para comer con niños entre animales, tiro con arco y paredes de escalada
- Los embalses de Málaga alcanzan sus cotas máximas: superan el 90% de su capacidad
- Alfonso Herrero: 'Venir al Málaga CF ha sido la decisión más acertada de mi carrera
- Con Málaga pide retirar las licencias de discotecas en edificios residenciales del Centro