Terremotos en Málaga: registran cuatro en Cañete la Real y uno en Benalmádena

Hasta cuatro terremotos de diversa magnitud se han registrado en el municipio malagueño de Cañete la Real y uno en Benalmádena en las últimas horas.

Así, la información recogida por el Instituto Geográfico Nacional y señala que el de mayor magnitud, en concreto, de tres grados en la escala Richter, ha tenido lugar en Cañete la Real a cero kilómetros de profundidad y sobre las 08.22 horas de este viernes.

Los otros dos seísmos registrados en esa localidad han tenido lugar sobre las 07.59 horas y 07.53 horas, con magnitudes 1,7 y 1,9 respectivamente.

Últimos terremotos en Málaga

A estos se le suma otro a las 11.21 horas, de magnitud 2,1 grados en la escala Richter y que se ha producido muy cerca de la superficie, a apenas un kilómetro de profundidad.

Además, 40 minutos antes hubo otro en Cuevas del Becerro, pero menos intenso y que se quedó en 1,8 en la escala.

Por su parte, en la localidad malagueña de Benalmádena se ha registrado un terremoto a las 09.19 horas a 63 kilómetros de profundidad y con una magnitud de 2,8.