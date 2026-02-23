Casi 400 aspirantes buscan en Alhaurín de la Torre una plaza en la Policía Local

El edificio de Promoción de El Peñón, en el municipio malagueño de Alhaurín de la Torre, ha acogido en la mañana de este lunes el primero de los ejercicios del proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento para cubrir un total de ocho plazas para la Policía Local por el sistema de oposición. Finalmente han sido unas 375 las personas que se han presentado de las casi 500 que fueron admitidas tras formalizar la correspondiente solicitud.

Examen tipo test

Esta convocatoria suma un total de nueve plazas, las ocho mencionadas (turno libre) y otra más por el sistema de movilidad mediante concurso de méritos. Los aspirantes a las plazas de turno libre han tenido que completar en 90 minutos un examen tipo test con un total de 80 preguntas, más cinco de reserva.

Las bases contemplan además las reglamentarias pruebas de aptitud física y los exámenes psicotécnico, práctico y médico, así como el obligatorio curso de ingreso en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal de Policía Local.

Tanto el alcalde, Joaquín Villanova, como la Concejalía de Seguridad Ciudadana que dirige Francisco José Sánchez han realizado las gestiones necesarias para que las personas que superen el proceso selectivo puedan incorporarse lo antes posible a una escuela oficial con el objetivo de que los nuevos agentes se integren en la plantilla municipal lo antes posible.

Refuerzo de la Policía Local

Esta convocatoria forma parte de los compromisos adquiridos por el equipo de gobierno que dirige Villanova para reforzar la Policía Local y el servicio de seguridad ciudadana con más medios humanos y técnicos. En esta línea, el pleno de la Corporación aprobó recientemente una ampliación de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) del Ayuntamiento con 15 puestos, entre ellos otros doce policías más, y que el Presupuesto Municipal de 2026 ya contempla la dotación económica necesaria para esta ampliación.