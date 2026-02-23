El Ayuntamiento de Ronda cuantifica en casi cinco millones los daños por el temporal

La alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández, acompañada por el concejal Jorge Fernández, ha indicado que el Ayuntamiento ha cuantificado en casi cinco millones los daños ocasionados por el reciente temporal en el casco urbano de la ciudad y en su ámbito rural.

Dos líneas de actuación

Así, ha explicado que la administración municipal ha trabajado en una relación de daños que se remitirá al Gobierno para acogerse a las ayudas que ha articulado, en concreto, a dos líneas: una que incluye los destrozos en infraestructuras municipales; y otra relativa a los provocados en caminos rurales.

"El Gobierno decidirá qué casos atenderá de este listado que tenemos que enviar este jueves", ha dicho Fernández. En el primer supuesto, con 39 actuaciones, la estimación económica es de alrededor de 2,7 millones y se refiere, entre otros, a instalaciones deportivas, al coste de las obras que son necesarias realizar, entre otros, en el polideportivo del barrio de San Francisco por casi 700.000 euros; en el puente sobre el Guadalcobacín en La Indiana (alrededor de 170.000); en el Teatro (casi 37.000); en la calle Tomilla, por su hundimiento (casi 926.000); en la calle Marbella, en el muro que se desprendió (66.068 euros); y en la avenida Juan Pablo II, en el saneamiento, por 60.000 euros.

Daños múltiples

En relación con los caminos rurales, la estimación económica es de alrededor de dos millones con 90 afectados, tal y como ha explicado Fernández, que ha insistido en que "son múltiples los daños en Ronda y estamos trabajando en acogernos a todas las líneas de ayudas posibles".

En este sentido, ha recordado que el Ayuntamiento también se amparará en el Plan Andalucía Actúa que el Gobierno andaluz ha anunciado "para, de la misma forma, lograr fondos económicos para financiar el coste de las actuaciones necesarias frente a los destrozos por la adversa situación meteorológica".