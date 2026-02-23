Benadalid finaliza la mejora de su centro social y del colegio

El Ayuntamiento de Benadalid ha finalizado las obras de mejora de la accesibilidad al centro social y al colegio público del municipio, unos trabajos que han sido ejecutados a través del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) en su modalidad de garantía de rentas.

Según se ha indicado desde el Consistorio, esta actuación ha contado con un presupuesto total de 45.478,16 euros, cantidad de la que 14.922,72 euros han sido destinados a la adquisición de los materiales necesarios para desarrollar los trabajos y 30.555,44 euros a la contratación de mano de obra, apartado en el que se incluye una aportación municipal del Ayuntamiento de Benadalid de 710 euros.

Los proyectos enmarcados en el PFEA están financiados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y los propios Ayuntamientos.

A través de este tipo de actuaciones, el Consistorio pretende continuar renovando diferentes espacios del casco urbano. En este caso, entre otros trabajos, se ha construido una nueva rampa de acceso al centro social y al colegio del municipio, dos inmuebles a los que diariamente acuden numerosas personas.

Además, tal y como han informado desde el Ayuntamiento de Benadalid, hace poco más de un año se habilitó un espacio situado en un lateral del centro educativo con el objetivo de mejorar la accesibilidad tanto al gimnasio municipal como al parque para niños y mayores desde el colegio y el centro social.