Jubrique adquiere nuevo equipamiento para su gimnasio

El Ayuntamiento de Jubrique ha adquirido nuevo material y equipamiento para su gimnasio municipal, unas instalaciones deportivas ubicadas junto al colegio que son utilizadas por numerosos vecinos y vecinas de la localidad de todas las edades.

Según ha indicado el Consistorio del municipio, la actuación ha consistido en la compra de nuevos elementos, máquinas y aparatos, como bicicletas estáticas, cintas y maquinaria de musculación, que durante estos días se están poniendo a disposición de los usuarios y que vienen a complementar y ampliar el equipamiento de las instalaciones.

Las mejoras en el gimnasio municipal han contado con una inversión de 13.704,82 euros financiada a través de una línea de subvenciones impulsada por la Dirección General de Sistemas y Valores del Deporte, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, y dirigida a ayuntamientos y entidades locales de Andalucía para la promoción de la actividad física y la salud en zonas despobladas.

Esta subvención se incluye en la Red PAFER dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.