Efectos de la lluvia
La ministra Sira Rego anuncia que las ayudas por las inundaciones en Málaga estarán desplegadas en tres meses
Asegura que el Gobierno coordinará esfuerzos para agilizar el despliegue de las ayudas aprobadas, que superan los 7.000 millones de euros
Efe
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, prevé que durante los próximos tres meses las ayudas aprobadas por el Gobierno central para afrontar los efectos de las recientes borrascas "hayan llegado ya a aquellos lugares y familias que más lo necesitan".
Coordinación
Tras visitar este lunes varios municipios afectados por las inundaciones de las últimas semanas a consecuencia de las intensas lluvias registradas en las provincias de Cádiz y Málaga, Rego ha asegurado que "ahora lo que toca es mucha coordinación con todos los niveles institucionales para que el despliegue se haga cuanto antes. La previsión es que a lo largo de los próximos tres meses esté todo dispuesto".
Después de lo ocurrido, ha puesto en valor el municipalismo, que "en primer lugar da la cara, acompaña a vecinos, a veces en circunstancias tan extremas como son las circunstancias a consecuencia de estas borrascas", y ha reconocido el trabajo de alcaldes, equipos municipales y trabajadores de ese ámbito "para acompañar, rescatar y resolver todo lo que tiene que ver con el efecto de estas borrascas".
Ha apostado por "adecuar las infraestructuras públicas municipales al fenómeno del cambio climático y para dimensionar correctamente todo lo que tiene que ver con la atención a las personas que viven en los municipios, barrios y ciudades de cara a fenómenos de esta naturaleza".
Rego ha recordado que el Ejecutivo aprobó un paquete de ayudas para las zonas más afectadas de 7.000 millones de euros (2.000 millones de ellos de ayudas directas a ayuntamientos más afectados en Andalucía y en Extremadura, 2.800 al campo y una específica para personas desalojadas).
En su opinión, una vez disponibles las ayudas, "toca hacerlo de la manera más diligente y más eficaz para que lleguen cuanto antes tanto a los recursos que tienen que ser reparados, como a las familias y colectivos más afectados por las borrascas".
Reforzar infraestructuras ante el cambio climático
"El cambio climático nos pone también frente al espejo de infraestructuras que va a haber que reforzar para ser resilientes. Por eso, no nos podemos permitir los discursos negacionistas. En Andalucía lo que estamos viendo son las consecuencias directas del cambio climático", ha incidido.
La ministra se ha reunido en Casares con su alcalde, Juan Luis Villalón, y los de Jimena de la Frontera y San Martín del Tesorillo, ambos de la provincia de Cádiz, que se vieron ampliamente afectados por las borrascas.
Villalón ha destacado que esos tres municipios han vivido "una situación muy catastrófica no solo por lo ocurrido, sino por la dificultad en la gestión de esos días tan complicados", ya que sus núcleos de población "quedaron totalmente aislados" en las comunicaciones terrestres y en cuanto a redes eléctrica y telefónica, "lo que hizo prácticamente imposible la atención de las emergencias que iban llegando".
