Publicado el primer libro que estudia la diversidad botánica del Torcal

El botánico Benito Valdés ha dado luz a ‘Las plantas del Torcal de Antequera’, una obra dónde se clasifica y analiza de forma rigurosa el patrimonio vegetal de uno de los paisajes kársticos más relevantes de Europa.

La importancia de este volumen radica en su capacidad para ofrecer un inventario veraz y actualizado, alejándose de descripciones genéricas para abrazar un catálogo sistemático basado en los criterios filogenéticos más exigentes de la actualidad. Este trabajo es el resultado de un compromiso prolongado con el entorno que comenzó en 1963 y que ha requerido, en su fase final, un año de trabajo de campo ininterrumpido.

700 especies

El núcleo de la investigación de Valdés se centra en la identificación de cerca de 700 especies de flora, una cifra que evidencia la extraordinaria densidad biológica de las 2.000 hectáreas que conforman el paraje. El autor no se limita a las especies vasculares más visibles, sino que profundiza en la compleja diversidad de líquenes, briofitas y pteridofitas, cuya presencia es fundamental para el equilibrio ecológico del macizo. La obra organiza cada espécimen de forma técnica, permitiendo una consulta profesional que sitúa al Torcal al mismo nivel académico que otros grandes parques naturales del continente.

La obra ofrece una perspectiva histórica de gran calado, rescatando la labor de los naturalistas que han explorado el macizo desde el siglo XVI. Valdés analiza la transición del paisaje, documentando cómo la acción humana ha condicionado la fisonomía del entorno a lo largo de los siglos.

Además, el estudio explica la sustitución progresiva de los antiguos encinares por las actuales formaciones de matorral mediterráneo, vinculando estos cambios con el origen geológico de las cordilleras Béticas y la configuración del clima en la región.

Referente

Esta investigación, presentada recientemente en el Ayuntamiento de Antequera como parte de las actividades del décimo aniversario de la declaración de la UNESCO, se establece como la herramienta de consulta obligatoria para la comunidad científica y técnica, además de una reivindicación del Torcal de Antequera como uno de los espacios naturales más emblemáticos del sur peninsular, tanto por su diversidad y características geológicas como por su flora, que ahora es reconocida a través de la publicación de este estudio.