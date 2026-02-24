Antequera genera cerca de un centenar de nuevos puestos de trabajo con la reforma de la calle Taller y Ollas

Las obras de remodelación en la calle Taller y Ollas de Antequera avanzan según los plazos previstos. Esta actuación, visitada hoy por el alcalde de la ciudad, Manolo Barón, y la teniente de alcalde delegada de Obras, Teresa Molina, representa uno de los proyectos de mayor envergadura dentro de la actual convocatoria del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) en la ciudad de los Dólmenes.

La intervención se localiza en un punto estratégico, actuando sobre un tramo de 125 metros de longitud. Este vial cumple una función de conexión fundamental entre el barrio de San Pedro y el barrio de Veracruz, dos núcleos residenciales históricos de la ciudad que verán mejorada su comunicación peatonal y rodada tras la finalización de los trabajos.

La inversión total, que asciende a 404.000 euros, ha permitido la contratación de un total de 95 personas.

Transformación técnica y accesibilidad universal

El cambio más significativo es la implementación de la plataforma única en todo el recorrido de la calle. Esta solución elimina los desniveles entre el acerado y la calzada, garantizando la accesibilidad universal y priorizando el tránsito de personas con movilidad reducida.

En cuanto a los materiales empleados, los nuevos acerados se están ejecutando con baldosas de piezas de granito, material seleccionado por su durabilidad y resistencia al uso continuado. De forma paralela, la calzada recibirá una mejora integral del firme para soportar el flujo de vehículos que transitan entre San Pedro y Veracruz.

Además, se está procediendo a la instalación de una nueva red de abastecimiento de agua y una nueva red de saneamiento que sustituirá a la anterior, ya obsoleta, con el objetivo de optimizar la presión del suministro y prevenir posibles averías o filtraciones en el subsuelo de la zona.