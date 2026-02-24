La Junta saca a concurso las obras del consultorio definitivo para Cártama

El Servicio Andaluz de Salud ha sacado a licitación el contrato de obras de construcción del edificio que albergará el nuevo consultorio de Cártama, adscrito al Distrito Málaga Guadalhorce.

El importe de la licitación asciende a 2.559.053,43 euros, y los trabajos de construcción del centro sanitario local tendrán una duración de doce meses.

El edificio contará con una extensión de 1.374,76 metros cuadrados construidos y el centro dispondrá de ocho consultas médicas y de enfermería y dos consultas de pediatría, además de salas dedicadas a extracciones y educación sanitaria, entre otras estancias.

El plazo de presentación de las ofertas para las empresas interesadas en acometer las obras finaliza el día 23 de marzo de este año.

Sede de la antigua Jefatura de la Policía Local, que alberga el consultorio de Cártama Pueblo. / L.O.

Una deuda histórica

La licitación de estas obras permitirán saldar una deuda histórica de las administraciones local y regional con los vecinos de Cártama y con los profesionales que les atienden. Desde hace más de 15 años, vecinos y trabajadores han venido soportando estoicamente los problemas que presentaba el antiguo consultorio, que se encontraba en los bajos de un edificio de viviendas.

El problema es que las bajantes del inmueble tenían graves problemas y además de filtraciones de aguas fecales, usuarios y trabajadores debían soportar olores nauseabundos, además de la presencia de cucarachas e incluso de roedores, que obligaron a suspender las consultas en alguna ocasión.

Durante años, los sindicatos han venido denunciando la situación hasta que una inspección determinó que las instalaciones eran insalubres e indignas para atender a la población.

El pasado mes de marzo, tras meses de desencuentros entre el Consistorio y la Junta de Andalucía sobre qué administración debía arreglar las instalaciones y hacerse cargo de la situación, el consultorio de Cártama se trasladó a la antigua sede de la Jefatura de la Policía Local del municipio, situada en la calle Polideportivo, número 3.

Ante las míseras condiciones de trabajo, las dependencias fueron trasladadas a una planta del antiguo inmueble policial mientras se acondicionaba otra planta de dicho edificio para acoger unas instalaciones dignas para los usuarios y para los trabajadores.

A finales del pasado mes de octubre, el Consistorio terminó de acondicionar el edificio para albergar el consultorio provisional. Ahora se han adjudicado las obras del consultorio definitivo que merecen usuarios y trabajadores.