Abre una nueva base de emergencias y del Infoca en la Sierra de las Nieves

Una nueva base de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) y el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de la comunidad (Infoca) se inauguró este martes para proteger el Parque Nacional de Sierra de las Nieves, en Málaga, con una inversión de 4,4 millones de euros.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, reclamó al Gobierno de España posicionar una Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) en esta base y anunció que en junio se le sumará un subcentro en Tolox. La nueva base se sitúa en los términos municipales de Istán y Marbella y su inversión ha sido cofinanciada en un 75 % por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

Mejora de las infraestructuras

Sanz subrayó que el Gobierno andaluz «continúa mejorando las infraestructuras contra incendios, un esfuerzo enmarcado en el impulso al Plan Infoca con inversiones históricas».

El subcentro de Tolox supone una inversión superior a los 477.000 euros y el proyecto ha consistido en la rehabilitación integral de una antigua casa forestal para uso de los retenes y de un hangar para autobombas.

La base «tiene una ubicación estratégica que garantiza mayor protección del Parque Nacional Sierra de las Nieves y su incalculable valor ecológico» y reforzará la defensa de las zonas de viviendas (interfaz) de la Costa del Sol Occidental, área que multiplica su población en verano hasta superar el millón de personas y que abarca municipios como Marbella, Estepona y Mijas.

Sobre la petición de la BRIF destacó que se precisa «contar con el máximo de recursos posibles porque la lucha contra incendios en un territorio como Andalucía, que prácticamente es más grande que muchos países europeos, requiere del máximo de medios posibles».

El nuevo complejo ocupa una parcela de 4.000 metros cuadrados propiedad de la Junta de Andalucía, complementados por una ‘helipista’ de 3.500 metros cuadrados.

Tres aeronaves

La base dispone de una ‘helisuperficie’ con capacidad para el posicionamiento de hasta tres aeronaves, así como de instalaciones anexas para el mantenimiento de helicópteros; un edificio principal para usos administrativos y sala operativa.

También zonas de estancia del personal y viviendas para pilotos, copilotos y mecánicos; hangares donde estacionar cuatro vehículos autobomba, taller y almacén; gimnasio y espacios exteriores con aparcamientos.

Actualmente trabaja en las instalaciones un grupo de bomberos forestales y se radican un vehículo autobomba y un helicóptero ligero en funciones de bombardero durante la campaña de alto riesgo.

«El Gobierno andaluz ha invertido 165 millones de euros en mejorar medios e infraestructuras de la lucha contra el fuego en Andalucía desde 2020, cifra sin precedentes», resaltó el consejero.

En cuanto a medios materiales y técnicos, se ha renovado el 75 % de la flota de vehículos pesados de extinción mediante la adquisición de 76 unidades (12 de ellas con palas quitanieves) por 25 millones de euros.

En junio se sumarán otras 15 autobombas, con una inversión de casi seis millones de euros y con ello en dos legislaturas se habrá sustituido el 84 % de estos vehículos (91 de las 108 unidades del dispositivo).

Nuevas unidades móviles

Para la campaña de incendios 2026 estrenarán ocho nuevas Unidades Móviles de Meteorología y Transmisiones (una por provincia), con una inversión de 1,5 millones de euros: son vehículos esenciales para coordinar medios en los Puestos Avanzados de Incendios Forestales y sustituyen a las actuales.

En el apartado de aeronaves, todos los lotes licitados ya han sido adjudicados, por 145,6 millones de euros, y el proceso se encuentra en la fase final de formalización.

El servicio aéreo de apoyo a la lucha contra incendios forestales está formado por helicópteros pesados y semipesados de transporte y extinción y con aviones de coordinación para el periodo 2026-2031, con un presupuesto de 112,3 millones de euros.

También dos helicópteros durante el mismo periodo para el Grupo Regional de Mando (GREMAF), servicio de rescate y apoyo a las emergencias en el entorno rural y extinción de incendios por 14,3 millones de euros, y cuatro aviones anfibios ligeros (zapatones) y dos helicópteros ligeros por algo más de 19 millones de euros para el trienio 2026-2028, prorrogable dos años más.