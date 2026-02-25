El Gobierno abrirá oficinas en Benaoján y Casares para tramitar las ayudas

El Gobierno de España abrirá oficinas de atención a los ciudadanos en los municipios de Benaoján y Casares para tramitar las ayudas que ha puesto en marcha para hacer frente a los daños provocados tras el tren de borrascas que ha azotado a la provincia de Málaga.

Así lo anunció este martes el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, que visitó el municipio de Benaoján.

La oficina de atención a los vecinos se van a abrir en los próximos días con la colaboración de los dos municipios. La oficina de Benaoján se establecerá en la sede del Ayuntamiento y la de Casares en la Tenencia de Alcaldía de Secadero, que resultó especialmente afectada durante las lluvias torrenciales y cuyos 1.500 habitantes quedaron aislados e incomunicados tras desbordarse el río Guadiaro.

Javier Salas mantuvo un encuentro con el alcalde de Benaoján, Guillermo Becerra, miembros de la corporación municipal y con un centenar de vecinos y empresarios de la localidad, estado acompañado por la Jefa de Protección Civil de la Subdelegación del Gobierno, Nekane Barbero.

Salas explicó a los vecinos del municipio que sólo en el apartado de ayudas directas a las personas desalojadas la cuantía que corresponde a las familias de Benaoján asciende a unos 200.000 euros.

El subdelegado del Gobierno destacó la «rápida respuesta del Gobierno de España con un plan dotado con 7.000 millones de euros de los que buena parte vendrán a Málaga y que atenderá a las personas, las infraestructuras y los sectores productivos de la provincia» a lo largo de los próximos meses.

El plan de acción puesto en marcha por el Gobierno central aglutina a nueve ministerios que participarán en la reconstrucción de las zonas de la provincia de Málaga afectadas por el tren de borrascas. «El Gobierno de España al completo se vuelca con medidas para la reconstrucción y la vuelta a la normalidad», manifestó Javier Salas.

El subdelegado del Gobierno destacado que «lo vamos a hacer con la mayor celeridad posible para que en el plazo de un mes todo el sistema de ayudas y medidas quede articulado».

Por otro lado, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Casares mantuvo este martes por la mañana una reunión para hacer balance de los daños ocasionados por el temporal en las infraestructuras públicas del municipio, especialmente en caminos y carreteras, daños que en una primera valoración podrían alcanzar los dos millones de euros.

«El objetivo es trabajar con las distintas administraciones, tanto el Gobierno de España como la Junta de Andalucía, para poder recobrar la normalidad cuanto antes», explicado el alcalde de Casares, Juan Luis Villalón.