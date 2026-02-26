Antequera acoge la primera reunión de la Cámara de Cuentas de Andalucía fuera de una capital de provincia

La Cámara de Cuentas de Andalucía celebró este pasado martes en el Ayuntamiento de Antequera su sesión plenaria ordinaria, un órgano técnico estatutario que por primera vez en sus 38 años de historia se reúne fuera de una capital de provincia. Durante el encuentro, los siete consejeros y el Secretario General han validado documentos estratégicos para el funcionamiento de la entidad fiscalizadora.

El pleno desarrollado en la ciudad de Antequera ha servido para la ratificación de tres documentos fundamentales antes del cierre del mes de febrero. Según ha informado el presidente de la institución, Manuel Alejandro Cardenete, se ha procedido a la aprobación de la Memoria de Actividades del año anterior, la liquidación del presupuesto de la propia Cámara y el Plan de Actuación para el ejercicio 2026.

La sesión ha incluido un orden del día compuesto por 18 puntos, entre los que se encontraban trámites ordinarios de fiscalización, tales como directrices técnicas y la revisión de anteproyectos y proyectos actualmente en curso. Estos procedimientos afectan tanto a distintos ayuntamientos como a otros organismos públicos dependientes de la administración autonómica.

Uno de los ejes centrales de la jornada ha sido el análisis del cumplimiento por parte de las entidades locales. Cardenete ha señalado que, en el área de contratos, convenios y control interno, la tasa de respuesta de los municipios ha experimentado un crecimiento significativo, pasando de una media cercana al 40% hasta superar el 70% actual.

A pesar de estos avances en la transparencia de la gestión documental, el presidente ha reconocido que la rendición de cuentas general avanza con mayor lentitud. Por ello, la institución mantiene una política de colaboración con las diputaciones provinciales y los alcaldes para facilitar estos procesos técnicos y elevar los niveles de fiscalización positiva.

Antequera como sede estratégica institucional

El alcalde de Antequera, Manuel Barón, ha destacado la importancia de que los organismos de la Junta de Andalucía elijan el municipio para sus funciones oficiales.

La Cámara de Cuentas ha confirmado que esta sesión en Antequera marca el inicio de una ronda de plenos en municipios que representan los ejes cardinales de la región. El calendario para el año 2026 prevé desplazamientos técnicos a localidades como Ayamonte, Pulpí, La Línea y Guarromán.