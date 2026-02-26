Sucesos
Rescatan a una escaladora herida tras caer en una zona de Valle de Abdalajís
Una escaladora brasileña de 30 años fue rescatada por la Guardia Civil en Valle de Abdalajís tras sufrir una caída y lesionarse el hombro en la zona de las fisuras
Una escaladora de 30 años ha sido rescatada este jueves tras caer desde una chimenea en la zona de las fisuras del municipio malagueño de Valle de Abdalajís. Así, sobre las 14.20 horas de este jueves, el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil de Málaga ha rescatado a la mujer, que ha resultado herida.
La escaladora, de nacionalidad brasileña, ha sufrido una lesión del hombro, según han informado desde la Guardia Civil, que han explicado que los agentes han acompañado a la mujer andando y con el hombro inmovilizado, ya que le producía dolor el traslado en camilla. Posteriormente, ha sido evacuada en ambulancia hasta el hospital de Antequera.
