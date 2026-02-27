Antequera rechaza el proyecto de la planta de hidrógeno verde La Joya H2

La Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Antequera ha aprobado manifestar su oposición frontal al proyecto de construcción de una planta de producción de hidrógeno verde, denominada La Joya H2 y promovida por Siroco Hydrogen 2 S.L., que se encuentra actualmente en tramitación por parte de la Junta de Andalucía.

En una comunicación enviada a la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Antequera advierte de graves afecciones de gran alcance sobre el territorio, el medio ambiente, el patrimonio histórico y la calidad de vida de los antequeranos. «Estamos a favor del desarrollo industrial y de las energías renovables, pero no a cualquier precio -ha manifestado Barón-. Antequera no puede asumir un proyecto que pone en riesgo nuestro entorno natural, nuestro patrimonio mundial y el modelo de ciudad que hemos defendido durante años. No podemos asumir este riesgo».

El equipo de gobierno subraya que la oposición responde a la defensa del interés general y al principio de prudencia ante un proyecto de enormes dimensiones y con impacto supramunicipal. Uno de los principales motivos del rechazo es la proximidad del proyecto al Torcal de Antequera, espacio natural protegido incluido en la Red Natura 2000 y declarado Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Los informes municipales alertan del riesgo para especies protegidas, del impacto paisajístico derivado de aerogeneradores de gran altura y de posibles afecciones por emisiones, contaminación lumínica y efecto barrera sobre la fauna.

Asimismo, advierte de la afección visual y territorial al entorno del Sitio de los Dólmenes de Antequera, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, cuya integridad paisajística constituye uno de los valores esenciales reconocidos internacionalmente.

El Consistorio se muestra preocupado por posibles emisiones contaminantes y afecciones a la calidad del aire; el riesgo de contaminación de acuíferos y cauces; el incremento sustancial del tráfico pesado en carreteras locales; el impacto sobre caminos rurales, vías pecuarias y suelos protegidos; y posibles afecciones arqueológicas. Por todo ello, el Ayuntamiento ha presentado alegaciones al proyecto, que se encuentra actualmente en exposición pública.